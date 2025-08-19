Mérida: Tromerca anuncia la ampliación de su ruta Ejido-Caracas a seis días de servicio

19 de agosto de 2025.- Tromerca tiene el agrado de anunciar la ampliación de su servicio de transporte terrestre en la ruta Ejido-Caracas. Con el fin de satisfacer la creciente demanda de los usuarios y brindar una mayor comodidad, la frecuencia del servicio, que operaba únicamente tres días a la semana, se ha extendido a un horario de seis días, con salidas de lunes a sábado, informó Prensa Tromerca.

Este servicio regular ofrece una opción de movilidad más flexible, segura y accesible para todos. Las salidas se mantendrán en un horario fijo a las 2:00 p. m., partiendo de manera simultánea desde el terminal de Ejido y el terminal de La Bandera en Caracas.

El pasaje tiene un costo de $27, con una tarifa especial de $14 para adultos mayores y personas con discapacidad. Es importante destacar que los niños de 3 años o menos viajan gratis. Además, para facilitar la compra de boletos, los usuarios pueden reservar su asiento a través de WhatsApp al número +58 412-3728804. El pago del pasaje se hace el día del viaje con pago móvil o, directamente en el terminal, con punto de venta.

Con esta mejora en la frecuencia del servicio, Tromerca reafirma su compromiso con el desarrollo y la conectividad del estado Mérida, garantizando un transporte de calidad que se adapta a las necesidades de sus pasajeros. Esta iniciativa se consolida gracias a las políticas del Gobierno bolivariano.

Para mantenerse informado sobre las novedades del servicio y las rutas habilitadas durante esta temporada vacacional, los usuarios pueden seguirnos a través de nuestra cuenta oficial de Instagram @tromerca_ve.