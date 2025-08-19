(VIDEO) Tropas bolivarianas a lo largo y ancho del Mar Caribe

Martes, 19 de agosto de 2025. ¡Tropas venezolanas en el Mar Caribe!
¡Washington en vilo! El tablero se agita con buques, radares y voces encendidas en ambos lados.
Caracas advierte que no permitirá provocaciones, mientras Estados Unidos justifica su presencia con el argumento de combatir la venta ilegal de estupefacientes.
Entre despliegues y amenazas veladas, el Caribe se convierte en escenario de una pulsada de alto voltaje.
Noticia relacionada: EEUU despliega tres destructores en dirección a las costas de Venezuela