Diosdado Cabello señaló que nosotros tambien estamos desplegados

(VIDEO) Tropas bolivarianas a lo largo y ancho del Mar Caribe

Por: | | Versión para imprimir

Estados Unidos movilizó 4000 marines al mar Caribe, cerca de Venezuela

Estados Unidos movilizó 4000 marines al mar Caribe, cerca de Venezuela

Credito: Prensa Alternativa

Ante la movilizacion de tropas norteamericanas, Diosdado Cabello señaló que nosotros también estamos desplegados

Ante la movilizacion de tropas norteamericanas, Diosdado Cabello señaló que nosotros también estamos desplegados

Credito: Prensa Alternativa

Para el Secretario de Estado de USA, Marco Rubio, el gobierno venezolano es prácticamente un cartel más

Para el Secretario de Estado de USA, Marco Rubio, el gobierno venezolano es prácticamente un cartel más

Credito: Prensa Alternativa

Martes, 19 de agosto de 2025. ¡Tropas venezolanas en el Mar Caribe!

¡Washington en vilo! El tablero se agita con buques, radares y voces encendidas en ambos lados.

Caracas advierte que no permitirá provocaciones, mientras Estados Unidos justifica su presencia con el argumento de combatir la venta ilegal de estupefacientes.

Entre despliegues y amenazas veladas, el Caribe se convierte en escenario de una pulsada de alto voltaje.





Noticia relacionada: EEUU despliega tres destructores en dirección a las costas de Venezuela

Esta nota ha sido leída aproximadamente 732 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Otras noticias sobre el tema Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea

Revise noticias similares en la sección:
¡Palo al Tiburón! Contra el Imperialismo en Defensa de la Soberanía


Revise noticias similares en la sección:
Internacionales


Revise noticias similares en la sección:
Actualidad