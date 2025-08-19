EEUU despliega tres destructores en dirección a las costas de Venezuela

USS Sampson Credito: Web

19-08-25.-Estados Unidos envió tres destructores a la costa de Venezuela en el marco de una operación militar contra los cárteles de la droga en Latinoamérica. La decisión se suma a un conjunto de medidas impulsadas por la administración de Donald Trump para reforzar la presencia naval en el mar Caribe y ampliar la persecución de organizaciones criminales que Washington considera una amenaza para su seguridad nacional.



Según informó la agencia Reuters, los buques que llegarán en las próximas horas a Venezuela son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson, todos equipados con el sistema Aegis, un complejo de radares y misiles guiados diseñado para detectar y neutralizar amenazas aéreas y navales.



El Departamento de Defensa estadounidense había comenzado días atrás el despliegue de fuerzas aéreas y navales en esa zona marítima, luego de que el presidente Trump firmara en secreto una orden que autoriza al Pentágono a utilizar operaciones directas contra grupos narcotraficantes en el exterior. La medida incluyó también a las organizaciones declaradas como terroristas globales, entre ellas el Cartel de Sinaloa en México y el Tren de Aragua en Venezuela.



Como respuesta, Maduro anunció este lunes un despliegue interno de gran magnitud. Según recogió la agencia AFP, el presidente venezolano ordenó la activación de más de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio. “Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura de todo el país con milicias preparadas, activadas y armadas”, afirmó en un acto.



La reacción se produjo apenas horas después de conocerse el movimiento militar estadounidense hacia las costas venezolanas. Maduro insistió en que su país enfrenta lo que calificó como “amenazas extravagantes y estrafalarias”.



*on información de Reuters y AFP