Aba Ultra conecta a más hogares en Caricuao

14 de agosto de 2025.-Cantv avanza con el proceso de modernización tecnológica en la parroquia Caricuao de Caracas, donde recientemente conectó con el servicio Aba Ultra, 100% fibra óptica, a más de 300 familias del conjunto habitacional Andrés Eloy Blanco, ubicado en la UD2, Informó una nota de prensa de Comunicaciones Externas.

Un equipo multidisciplinario de la Empresa se desplegó en la zona, con un abordaje técnico y comercial que permitió llevar el servicio a los hogares.

La acción es el resultado de un trabajo articulado con la comunidad organizada, a fin de ofrecer Internet de altas velocidades y mejorar significativamente la experiencia de navegación de los usuarios.

Jenny Gallardo, usuaria Aba Ultra, expresó: “Estamos agradecidos con Cantv por el apoyo en todo este proceso de adecuación del servicio, toda la comunidad está entusiasmada ya que mejorará la conectividad de los usuarios”.

Cantv reafirma su compromiso de ofrecer servicios de calidad a la población, avanzando con la modernización de sus redes a fibra óptica en todo el país.