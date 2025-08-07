Distrito Capital: Plaza de La Hoyada queda libre de buhoneros

Plaza La Hoyada, Caracas

7 de agosto de 2025.- Vecinos y visitantes de La Hoyada, parroquia Catedral del municipio Libertador en Caracas, aplaudieron el desalojo de comerciantes informales de los alrededores de la plaza Francisco Narváez.



Últimas Noticias realizó un recorrido por los espacios, donde indicaron que la medida fue tomada por la Alcaldía y elogiaron que ahora se pueda transitar con normalidad. “Hay menos despelote. Por aquí no se podía caminar. Esto era horrible, pero ahora las personas se ven a gusto sentadas en la plaza. Me parece bien la decisión”, expuso Cruz Almeida, residente de Petare.



Silvio Durán alegó que anteriormente el paso estaba bastante reducido, y “esto generaba un problema, sobre todo, para las personas de la tercera edad”, afirmó.



Por su parte, Hermes Fajardo, vecino de la zona, manifestó su alegría por el despeje, ya que “el caos y el desastre que causan los buhoneros es una cosa impresionante”, dijo. Además, indicó que se deben crear áreas para reubicar a los vendedores informales, pero “con disciplina y publicidad para que la gente los conozca y vaya”, señal