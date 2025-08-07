(AUDIO) Concentración leve de polvo del Sahara amanece sobre el norte de Venezuela

Una concentración de leves a moderadas de polvo del Sahara amanece sobre la porción norte del territorio nacional, reseñó una publicación realizada en el canal de Telegram del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).





Asimismo, mencionó que la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) se mantiene activa y condicionando la actividad convectiva en el territorio, condiciones que propician un día con nubosidad generalizada en el país, y alterna con áreas despejadas.



Sin embargo, se esperan lluvias o chubascos aislados sobre la Guayana Esequiba, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Apure, Barinas, Cojedes, Portuguesa, Lara y Zulia.



Durante la tarde y noche, se prevé desarrollo progresivo de mantos nubosos en buena parte del país, asociados a precipitaciones dispersas con actividad eléctrica ocasional, siendo más intensas y frecuentes en zonas de la Guayana Esequiba, este de Bolívar, Amazonas, Monagas, Anzoátegui, sur de Guárico, Llanos Occidentales y los Andes.



Con información de INAMEH / Prensa VTV.