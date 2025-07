(VIDEO) Graban a Donald Trump con su caddie haciendo trampa jugando golf

Durante su ascenso al poder, Donald Trump citaba con frecuencia cómo su destreza en el campo de golf reflejaba que "casi nunca pierdo" en la vida.

28 de julio de 2025."Siempre gano", declaró a El Correo de Washington en 2015. "Gano al golf. Soy campeón de palo muchas veces en diferentes clubes. Gano al golf. Puedo embocar el putt de un metro en el hoyo 18 cuando otros no pueden, informó El Telégrafo.com-

Mi vida gira en torno a ganar. No pierdo a menudo". Ahora, tras años de rumores que ponían en duda el hándicap oficial del presidente estadounidense de 2,8, nuevas pruebas en vídeo respaldan las sugerencias de que, de hecho, podría estar ahorrando.

Dos vídeos que supuestamente muestran a Trump jugando en su preciado campo escocés, Turnberry, antes de anunciar un acuerdo comercial con la UE, han suscitado acusaciones de trampa. Un vídeo verificado, publicado por la prestigiosa agencia internacional de noticias Reuters, muestra a Trump inexplicablemente ajustando la posición de su bola en la calle con su palo.

"No puedo creer que acabamos de ver a ese hombre haciendo trampa en el puto golf", se oye decir a un testigo de fondo.

En otro video que apareció en redes sociales, lo que provocó acusaciones inmediatas de que podría ser falso, también se ve a un caddie dejando caer la bola de Trump en una posición ideal.

El segundo video parece haber sido grabado desde el interior de un edificio, mostrando a Trump llegando en un carrito a la izquierda del fairway, con un búnker frente a él y un rough a su izquierda. Mientras dos caddies pasaban, la cámara captó a uno de ellos deteniéndose, agachándose ligeramente y aparentemente dejando caer una bola frente a Trump.

