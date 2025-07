Donald Trump reconoce que hay una "hambruna real" en Gaza y exige a Israel que permita la entrada de alimentos

29 de julio de 2025.-Starmer afirma haber presionado al presidente estadounidense sobre la crisis humanitaria durante las conversaciones en el campo de golf Turnberry en Escocia, informó El Guardian.

Conclusiones clave de la rueda de prensa de Trump en Escocia. Donald Trump instó a Israel a permitir la entrada de hasta la última gota de alimento a Gaza, al tiempo que reconocía por primera vez que existe una hambruna real en la región.

Durante una visita a Gran Bretaña, el presidente estadounidense contradijo a Benjamin Netanyahu después de que el primer ministro israelí afirmara que era una "mentira descarada" decir que Israel estaba causando hambre en Gaza.

Trump se encuentra bajo una creciente presión para intervenir en la crisis humanitaria, con decenas de palestinos que han muerto de hambre en las últimas semanas, una crisis que la ONU y otras organizaciones humanitarias atribuyen al bloqueo israelí de casi toda la ayuda al territorio.

En reuniones con Keir Starmer, incluida una conferencia de prensa de 70 minutos en el resort de golf Turnberry de Trump en Escocia, el presidente también dijo que estaba perdiendo la paciencia con Vladimir Putin por la guerra en Ucrania y prometió imponer sanciones a los socios comerciales de Rusia dentro de 10 a 12 días si no había un cese del fuego.

Elogió a Starmer, pero en una intervención interna que no habrá sido bien recibida por el primer ministro británico, Trump lo instó a recortar impuestos y combatir la inmigración ilegal para ganar las próximas elecciones. Starmer presionó en privado a Trump sobre Gaza durante el viaje, según fuentes gubernamentales.

El presidente estadounidense declaró a la prensa que Israel tenía "gran responsabilidad" en la crisis, en una reprimenda a Netanyahu, quien había afirmado el lunes que "no había hambruna en Gaza". Al preguntársele si estaba de acuerdo con esta afirmación, Trump respondió: "No lo sé. Basándome en la televisión, diría que no particularmente, porque esos niños parecen tener mucha hambre".

Posteriormente añadió: "Podemos salvar a mucha gente, me refiero a algunos de esos niños. Esa es una hambruna real; la veo y no se puede fingir. Así que vamos a involucrarnos aún más".