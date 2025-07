Estados Unidos: Familias critican a agentes de inmigración por arrestos de migrantes en tribunales de Nueva York

4 de julio de 2025.-La buena noticia para Joselyn Chipantiza-Sisalema, solicitante de asilo de 20 años, es que un juez federal de Manhattan le ha dejado la puerta abierta a su solicitud de permanecer en Estados Unidos y evitar lo que su familia describe como persecución y una muerte segura si regresa a Ecuador, informó Noticias Diarias de Nueva York.

La mala noticia es que agentes federales, que acechaban fuera de la sala del tribunal, la arrestaron de todos modos a pesar de tener una fecha de audiencia pendiente, metiéndola en una celda de detención con otras 50 mujeres donde duerme en el suelo, no tiene acceso a una ducha y lleva más de una semana con la misma ropa.

"No entiendo estas leyes que llevaron a la detención de mi hija", dijo el jueves el padre de Joselyn, Marco Chipantiza, de 40 años. "No entiendo por qué la someten a estas condiciones. No come. Duerme en el suelo. Les ruego a las autoridades que comprendan mi situación y la de muchas familias inmigrantes que están aquí buscando una vida mejor".

Chipantiza y su consternada familia hicieron su emotivo llamado a pocos metros del número 26 de Federal Plaza, donde se les unieron defensores, abogados y funcionarios electos que protestaban por lo que, según ellos, es un abuso de poder "ilegal" por parte del ICE.

Quienes apoyan a los migrantes afirmaron que agentes enmascarados han estado merodeando afuera de los tribunales federales, deteniendo a solicitantes de asilo sin importar el estado de sus casos. Se ha visto a agentes federales sentados dentro o justo afuera de los tribunales, y escenificándose en los pasillos para emboscar y arrestar a estos migrantes al salir de la sala, según informaron.