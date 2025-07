Estados Unidos: Redadas de inmigración dejan cultivos sin cosechar y las granjas de California en riesgo

30 de junio de 2025.- "En los campos, diría que el 70% de los trabajadores se han ido... la mayoría de los estadounidenses no quieren hacer este trabajo", dijo un agricultor a Reuters, mientras el inmigración ha ahuyentado el trabajo que realizan principalmente los inmigrantes, lo que ha afectado a los negocios.

Lisa Tate es agricultora de sexta generación en el condado de Ventura, California, una zona que produce miles de millones de dólares en frutas y verduras cada año, muchas de ellas recolectadas a mano por inmigrantes que residen sin autorización en Estados Unidos.

Tate conoce bien las granjas que la rodean. Y dice que puede ver con sus propios ojos cómo las redadas llevadas a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en los campos de la zona a principios de este mes, como parte de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, han ahuyentado a los trabajadores.

"En los campos, diría que el 70% de los trabajadores se han ido", dijo en una entrevista. "Si el 70% de la fuerza laboral no se presenta, el 70% de la cosecha no se recoge y puede echarse a perder en un día. La mayoría de los estadounidenses no quieren hacer este trabajo. La mayoría de los agricultores aquí apenas cubren sus gastos. Me temo que esto ha creado un punto de inflexión donde muchos quebrarán".

En las vastas tierras agrícolas al norte de Los Ángeles, que se extienden desde el condado de Ventura hasta el valle central del estado, dos agricultores, dos supervisores de campo y cuatro trabajadores agrícolas inmigrantes declararon a Reuters este mes que las redadas de ICE han provocado que la mayoría de los trabajadores dejen de presentarse.

Esto significa que no se están recogiendo los cultivos y que las frutas y verduras se están pudriendo en plena época de cosecha, afirmaron.

Un supervisor agrícola mexicano, que pidió no ser identificado, supervisaba un campo que se estaba preparando para la siembra de fresas la semana pasada. Normalmente tendría 300 trabajadores, comentó. Ese día tenía solo 80. Otro supervisor en otra granja comentó que normalmente tiene 80 trabajadores en un campo, pero hoy solo 17.