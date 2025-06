Capturan a red de abuso sexual contra adolescente: engaño, encierro y explotación

25 de junio de 2025.- Tres personas fueron detenidas por funcionarios de la División de Investigaciones de Víctimas Especiales, tras comprobarse su implicación en el abuso y explotación sexual de una joven de 15 años. Mezlith Eyleen Jaimes Mendoza (20), vecina de la víctima, la habría captado con falsas promesas de empleo en la comunidad de Las Mayas. Posteriormente, la menor fue privada de libertad durante aproximadamente 20 días, tiempo en el que Virgilio Brizuela Sánchez (68) e Isack Onassys Moreno Pinto (27) abusaron de ella en reiteradas ocasiones.

Además de los abusos, los detenidos organizaron encuentros con otros hombres para lucrarse económicamente a costa de la integridad de la adolescente. La denuncia fue interpuesta por la madre de la víctima, lo que permitió iniciar la investigación y dar con el paradero de los responsables, quienes ya se encuentran a la orden del Ministerio Público.

El abuso sexual no es un hecho aislado, es una expresión brutal de poder, impunidad y deshumanización. No basta con castigar a los culpables; es urgente desmontar las redes de complicidad, el silencio social y la indiferencia institucional que permiten que estas violencias ocurran. Proteger a nuestras niñas y adolescentes es una tarea colectiva, ética y política. No hay excusas. No hay neutralidad posible.