Secretario de Estado Pete Hegseth sugiere que el Pentágono ha preparado planes para invadir Groenlandia y Panamá

WASHINGTON, 13 de junio de 2025.- El secretario de Defensa, Pete Hegseth, pareció reconocer que el Pentágono ha desarrollado planes para tomar Groenlandia y Panamá por la fuerza si fuera necesario, pero se negó a responder repetidas preguntas en una acalorada audiencia en el Congreso el jueves sobre su uso de los chats de Signal para hablar de operaciones militares, informó Prensa Asociada.



Los miembros demócratas del Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes mantuvieron acalorados intercambios con Hegseth, y algunos de los interrogatorios más duros provinieron de veteranos militares, ya que muchos exigieron respuestas afirmativas o negativas, y él intentó evitar respuestas directas sobre sus acciones como jefe del Pentágono.



En un intercambio de preguntas, Hegseth dio una respuesta que causó sorpresa. El representante Adam Smith, demócrata por Washington, preguntó si el Pentágono había desarrollado planes para tomar Groenlandia o Panamá por la fuerza si fuera necesario.



"Nuestra labor en el Departamento de Defensa es tener planes para cualquier contingencia", reiteró Hegseth en repetidas ocasiones.



No es inusual que el Pentágono elabore planes de contingencia para conflictos que no han surgido, pero su manejo de las cuestiones impulsó a un legislador republicano a intervenir unos minutos después.



“No es su testimonio de hoy que existan planes en el Pentágono para tomar por la fuerza o invadir Groenlandia, ¿verdad?”, preguntó el representante Mike Turner, republicano por Ohio.



Cuando Hegseth empezó a repetir su respuesta sobre los planes de contingencia, Turner añadió enfáticamente: “Espero con todas mis fuerzas que ese no sea su testimonio”.



“Esperamos trabajar con Groenlandia para garantizar su seguridad ante cualquier amenaza potencial”, respondió Hegseth.



Una y otra vez, los legisladores presionaron a Hegseth para que respondiera preguntas que había evitado durante meses, incluso durante los dos días previos de audiencias en el Capitolio. Y la frustración se desbordó.



“Eres una vergüenza para este país. No eres apto para liderar”, espetó el representante Salud Carbajal, alzando la voz. “Deberías largarte de aquí”.



Los legisladores republicanos se disculparon en varias ocasiones con Hegseth por los duros comentarios de los demócratas, afirmando que no debería ser objeto de una “falta de respeto tan flagrante”. Hegseth dijo que estaba “feliz de recibir las flechas” para tomar decisiones difíciles y hacer lo mejor.