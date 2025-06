(VIDEO) La escalada de agresividad en Los Ángeles es brutal. Trump ha sido demasiado cruel, profesor Carlos Terssier

Martes, 10 de junio de 2025.- "La escalada de agresividad en Los Ángeles es brutal. Trump ha sido demasiado cruel". mencionó en su entrevista el profesor Teissier.Dr. Carlos Teissier profesor del IEB, analiza la denuncia sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte del gobierno de EE. UU. bajo la administración de Donald Trump. Destaca especialmente una imagen que considera aberrante: un niño de tres años esposado.Para Teissier, el problema no es solo lo que se hace, sino cómo se hace, señalando una actitud cruel y calculada por parte del gobierno federal al desplegar a la Guardia Nacional sin consentimiento estatal. La tensión, según él, podría escalar aún más si no se controla el uso de la fuerza, e incluso anticipa que la aparición de una víctima mortal podría marcar un punto de no retorno.Complementó su análisis con el tema de Ucrania-Rusia y la situación en el conflicto Israel-Palestina y en el medio oriente.