El gobierno de Trump le prohíbe a Harvard inscribir a estudiantes extranjeros: los que están cursando deberán cambiarse de universidad‚ inmediatamente

El gobierno de Donald Trump revocó la capacidad de Harvard para inscribir a estudiantes internacionales en su creciente batalla con la prestigiosa universidad, y advirtió que los miles de alumnos extranjeros actuales deben transferirse a otros centros de estudio o pondrán en riesgo su estatus migratorio, anunció la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una carta.

"Con efecto inmediato, se revoca la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (Sevis) de la Universidad de Harvard", escribió Noem en una carta a la institución, en referencia al principal sistema que permite a los estudiantes extranjeros estudiar en Estados Unidos.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la universidad de la llamada Ivy League -las más prestigiosas de Estados Unidos- creó un ambiente inseguro en el campus al permitir que "agitadores antiestadounidenses y proterroristas" agredan a estudiantes judíos en el campus. Sin ofrecer pruebas, también acusó a la casa de estudios de tener vínculos con el Partido Comunista chino, diciendo que albergó y entrenó a miembros de un grupo paramilitar chino incluso hasta el año pasado.

This administration is holding Harvard accountable for fostering violence, antisemitism, and coordinating with the Chinese Communist Party on its campus.

It is a privilege, not a right, for u"Es un privilegio, no un derecho, para las universidades matricular a estudiantes extranjeros y beneficiarse de sus pagos de matrícula más altos para ayudar a rellenar sus dotaciones multimillonarias", agregó Noem en la carta.

La disputa se origina a partir de una solicitud del 16 de abril de Noem en la que le exigía a Harvard que entregara información sobre estudiantes extranjeros que pudiera implicarlos en violencia o protestas, algo que podría llevar a su deportación.



It is a privilege, not a right, for universities to enroll foreign students and benefit from their higher tuition payments… pic.twitter.com/12hJWd1J86



— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) May 22, 2025



"Esto significa que Harvard ya no puede matricular a estudiantes extranjeros, y los estudiantes extranjeros actuales deben transferirse de universidad o perderán su estatus legal", agregó la agencia en un comunicado.

En concreto, Noem dijo que la universidad no proporcionó al DHS registros relevantes sobre "mala conducta y otros delitos que harían que los estudiantes extranjeros fueran inadmisibles o susceptibles de expulsión".

Si Harvard desea recuperar la certificación, según la carta de Noem, debe entregar al DHS los registros solicitados en un plazo de 72 horas. La solicitud actualizada exige todos los registros, incluidos grabaciones de audio o video, de estudiantes extranjeros participando en protestas o actividades "peligrosas" en el campus.

"Esta administración está responsabilizando a Harvard por fomentar la violencia, el antisemitismo y coordinarse con el Partido Comunista Chino en su campus", expresó Noem en un comunicado.

La respuesta de Harvard

Harvard calificó la acción como ilegal y dijo que está trabajando rápidamente para proporcionar orientación a los estudiantes.

"Esta acción de represalia amenaza con causar un daño grave a la comunidad de Harvard y a nuestro país, y socava la misión académica y de investigación de Harvard", manifestó la universidad en un comunicado.

Esta es la última escalada en un esfuerzo continuo del gobierno de Trump para forzar cambios en las universidades de todo el país, incluida Harvard. La Casa Blanca ya recortó miles de millones de dólares en fondos federales a la universidad ubicada en Massachusetts. Además, solicitó a la agencia recaudadora de impuestos, IRS, que revoque la exención de impuestos de la universidad.

Alrededor de 6800 estudiantes internacionales asistieron a Harvard este año, lo que representa aproximadamente el 27% del alumnado, según datos de matriculación de la universidad. Esto representa un aumento con respecto al 19,7% en 2010. La mayoría son estudiantes de posgrado, provenientes de más de 100 países.