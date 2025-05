Estados Unidos: Donald Trump confrontó al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa sobre trato cruel a agricultores blancos

En la Casa Blanca el miércoles con un video que supuestamente muestra un trato cruel a agricultores blancos.

21 de mayo de 2025.- Trump ha afirmado que agricultores sudafricanos afrikáneres blancos están siendo masacrados y obligados a abandonar sus tierras. Los afrikáneres son descendientes, principalmente de colonos holandeses, que llegaron a Sudáfrica en 1652, informó Notcias de Fox.com.

Una parte del video transmitido en la Casa Blanca mostraba cruces blancas alineadas a ambos lados de una carretera.

"Esto es muy grave. Aquí mismo hay cementerios. Más de mil cementerios de agricultores blancos. Y esos autos están alineados para rendir homenaje un domingo por la mañana. Cada una de esas cosas blancas que ven es una cruz. Y hay aproximadamente mil", dijo Trump. Todos son granjeros blancos. Familias de granjeros blancos. Y esos coches no circulan, sino que se detienen para rendir homenaje a su familiar asesinado. Es una escena terrible. Nunca había visto nada igual. A ambos lados de la carretera hay cruces. Todas esas personas están muertas.

"¿Le han dicho dónde está eso, señor presidente? Me gustaría saberlo. Porque nunca lo he visto", le preguntó Ramaphosa a Trump.

"Es decir, está en Sudáfrica, ahí es donde", respondió Trump.

"Tenemos que averiguarlo", dijo Ramaphosa.

Anteriormente, Trump dijo: «Hemos tenido mucha gente, debo decirle, señor presidente, una cantidad enorme de personas, especialmente desde que vieron esto; generalmente son agricultores blancos que huyen de Sudáfrica. Es muy triste verlo, pero espero que podamos tener una explicación, porque sé que no lo desean».

Unos 50 afrikáners fueron trasladados a Estados Unidos como refugiados la semana pasada. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que «hay más por venir».

Sudáfrica, y su presidente, niegan las acusaciones de genocidio y acoso. "No voy a repetir lo que he estado diciendo. Diría que si hubiera un genocidio de agricultores afrikáneres, les apuesto a que estos tres caballeros no estarían aquí, incluido mi Ministro de Agricultura. No estaría conmigo. Así que será necesario que él, el presidente Trump, escuche sus historias, sus perspectivas; esa es la respuesta a su pregunta", dijo Ramaphosa.

En un momento de la reunión, un periodista le preguntó a Trump: "¿Qué le gustaría que hiciera el presidente Ramaphosa sobre la situación que acabamos de ver en pantalla?". "No lo sé. No lo sé", respondió Trump.