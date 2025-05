Efemérides del 20 de Mayo: Día Mundial de las Abejas - Día de la Radio en Venezuela

Día Mundial de las Abejas . En 2017 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó este día, coincidiendo con la fecha del nacimiento de Anton Janša, quien en el siglo XVIII fue pionero en las técnicas modernas de apicultura en su país natal, Eslovenia. Este es el país que ha impulsado la celebración. Las abejas y otros polinizadores favorecen la reproducción de innumerables plantas comestibles y no comestibles. Son esenciales para la biodiversidad y para la salud de los ecosistemas. Pero hoy las poblaciones de abejas en el mundo se encuentran amenazadas. Hay seria preocupación global por el resultado de estudios que han permitido descubrir que desde 1972 hasta el 2006 se había perdido mas 30% de colonias anuales: en ese momento se piensa que la causa de estas perdidas se debe a la polución, a los pesticidas, a la urbanización de zonas verdes, a cambios humanos en el uso de la tierra y al cambio climático, a la extensión de los monocultivos agroindustriales que reducen los nutrientes del suelo, a la defostación, junto a muchas otras diversas causas. El Día Mundial de las Abejas tiene por objetivo llamar la atención de la población mundial y de los gobiernos sobre la importancia de proteger a las abejas, por su papel en la reproducción de las plantas, incluidas las que nos proveen de alimentos. Preservando a las abejas ayudamos a evitar la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas. Para la ONU, de esta manera se contribuye al logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Día de la Radio en Venezuela . Se celebra en conmemoración a la primera transmisión radiofónica que se hizo en el país en 1926, durante el gobierno del general Juan Vicente Gómez, cuando salió al aire la emisora AYRE. Cabe recordar que fue durante el gobierno del general Juan Vicente Gómez, cuando salió al aire la emisora AYRE, al principio con muy baja potencia. Posteriormente, el 29 de julio de 1936 se crea la Radiodifusora Nacional de Venezuela, actualmente Radio Nacional de Venezuela RNV. Luego, el 16 de junio de 1944 sale YVKE Mundial Radio. Posteriormente son fundadas otras emisoras de carácter privado. A principios del presente siglo, con el auge de la movilización popular aparecieron las primeras radios comunitarias junto con otras modalidades de la comunicación popular y alternativa, lo que significó la entrada en escena de las primeras radios de propiedad social directa o bajo control social comunitario o de agrupaciones comunicacionales populares, aunque con el tiempo fueron perdiendo en gran medida su carácter autónomo original a expensas de la cooptación estatal. Saludamos los esfuerzos de las radios comunitarias, libres y alternativas por mantenerse fieles al pueblo de cuyo seno surgieron. Deploramos el cierre de numerosas emisoras no gubernamentales como ataque a la pluralidad de voces, por parte del Estado, al servicio de una sola línea comunicacional.

Día del Publicista. El patrono de quienes ejercen esta profesión es San Bernardino de Siena. La Federación Venezolana de Agencias Publicitarias (Fevap) oficializó en Venezuela esta celebración en el año 1981. Los publicistas, desde el punto de vista comercial, buscan atraer a los clientes hacia los productos, basándose en sus necesidades y tomando en cuenta criterios socio-culturales y psicológicos. Con sus trabajos llamativos y creativos informan a los consumidores las cualidades o beneficios de un producto o servicio, pero sobre todos persuaden a la compra, tomando en cuentas las motivaciones humanas, lo que debe hacerse dentro de un marco ético y no sólo a conveniencia del vendedor. La publicidad se considera imprescindible para las ventas, para el movimiento de los mercados y para la competencia. Pero no únicamente se publicitan productos de consumo sino también diversidad de mensajes de interés social, de eventos sobre los que se pretende llamaer la atención o incluso se utiliza con fines de promoción política, así como para influir en general sobre las actitudes e inclinaciones de las personas. La publicidad debería estar orientada siempre, en última instancia, hacia el interés y el bienestar de la población y no hacia la manipulación de las conciencias.