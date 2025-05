Hinterlaces: 91% de los venezolanos rechaza las sanciones

16 de mayo de 2025.- Según el estudio más reciente de Hinterlaces, el 91 % de los venezolanos rechaza las sanciones impulsadas por sectores radicales e impuestas por Estados Unidos, al señalar que afectan a la población común.



A la pregunta "¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que Estados Unidos aplique sanciones económicas y financieras para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro?", solo el 7% de los encuestados expresó estar de acuerdo con estas acciones que han generado inflación, mientras apenas un 2 % manifestó no saber y, en otros casos, no respondió.



De acuerdo con la encuestadora, esto más que un dato es la voz de un pueblo que desde 2015 vive el impacto que han generado estas medidas con inflación, escasez y dificultades cotidianas. "No se trata de apoyar a un gobierno, se trata de defender al país del sufrimiento colectivo que generan estas políticas", expone.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 555 veces.