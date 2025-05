María C. Machado y Simonovis planean atacar con explosivos instalaciones venezolanas denuncia Diosdado Cabello

Diosdado Cabello y Tania Díaz en el programa radial Sin Truco Ni Maña

16 de mayo de 2025.- La ultraderecha venezolana, liderada por María Corina Machado, adelanta planes para atacar con explosivos a centros de salud, instalaciones policiales, embajadas, estaciones de servicios, etc, denunció el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello.



«Eso lo está haciendo la señora María Machado e Iván Simonovis. Están trabajando y reclutando gente para cometer actos de violencia en Venezuela. Se lo estamos advirtiendo, después no queremos lloraderas», señaló.



Durante su programa radial Sin Truco Ni Maña indicó que estos planes buscan atacar la paz en el país y de todos los venezolanos. «La paz es el principal valor de consenso entre los venezolanos. La gente quiere vivir en paz, porque esta es transversal a todo», resaltó.



En este sentido, aseguró que la oposición está llena de maldad, por lo que no hay posibilidades de tener algún tipo de diálogo con ellos. «El diálogo con ellos no es posible porque la premisa para que esto ocurre es que haya amor por el país y ellos no aman a Venezuela, son unos apátridas», sentenció.