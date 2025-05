Frases Célebres de Pepe Mujica

Ayer‚ 13 de mayo de 2025 falleció a los 89 años José ‘Pepe’ Mujica, el revolucionario sereno que conquistó al mundo con su austeridad.

El expresidente de Uruguay y exguerrillero, figura clave de la izquierda latinoamericana, muere tras una larga batalla contra el cáncer. Su legado trasciende la política: Mujica fue un símbolo de sencillez, coherencia y humanidad en tiempos de ruido.

José "Pepe" Mujica nació el 20 de mayo de 1935 en Montevideo y era un político y exguerrillero uruguayo. Es conocido por haber sido presidente de Uruguay de 2010 a 2015 y por tener una conciencia social poco común en un líder.

Pepe Mujica fue miembro del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, un grupo guerrillero activo en Uruguay durante la década de 1960 y principios de 1970. Después de ser capturado y pasar varios años en prisión, fue liberado en 1985 con el regreso de la democracia a su país.

Mujica se unió al partido político Frente Amplio y se convirtió en un destacado líder político. Su estilo de vida austero y su discurso sincero lo han llevado a ser muy querido tanto en Uruguay como a nivel internacional. A menudo, se le conoce como "el presidente más pobre del mundo" debido a su decisión de vivir en su pequeña granja en lugar de en la residencia presidencial, así como a su renuncia a gran parte de su salario, que destinaba a obras sociales.

Durante su mandato, Mujica impulsó políticas progresistas, como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y la regulación del mercado de la marihuana, convirtiendo a Uruguay en pionero en esta materia. Su liderazgo estuvo marcado por un enfoque en los derechos humanos, la justicia social y la sostenibilidad.

Desde el final de su mandato, Mujica ha continuado siendo una figura influyente en el ámbito político y social, participando en conferencias y discutiendo temas globales relacionados con la justicia social y la protección del medio ambiente. Su vida y su carrera han sido una fuente de inspiración para muchas personas alrededor del mundo y padecer un cáncer de esófago le ha dado un perspectiva ejemplar sobre la vida y la muerte.

Te dejamos con 40 frases que definen a una personalidad admirable y a una persona llena de valores.

1. "El hombre moderno anda siempre apurado, porque si la economía no crece es una tragedia".

2. "Enfrentamos el sedentarismo con caminadores, al insomnio con pastillas y a la soledad con electrónica".

3. "Soy un paisano terco. No razono en términos económicos. Pero estoy peleado con la civilización en la que estoy viviendo".

4. "La política no es un pasatiempo, no es una profesión para vivir de ella, es una pasión con el sueño de intentar construir un futuro social mejor; a los que les gusta la plata, bien lejos de la política".

5. "Prometemos una vida de derroche y despilfarro, que en el fondo constituye una cuenta regresiva contra la naturaleza y contra la humanidad como futuro".

6. "Ser libre es gastar la mayor cantidad de tiempo de nuestra vida en aquello que nos gusta hacer".

7. "La economía sucia, el narcotráfico, la estafa, el fraude y la corrupción son plagas contemporáneas cobijadas por ese antivalor, ese que sostiene que somos más felices si nos enriquecemos sea como sea".

8. "No soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, vivo con lo justo para que las cosas no me roben la libertad".

9. "Hay cosas que adquieren valor cuando se pierden".

10. "Nadie es más que nadie, las repúblicas se deforman y ellas se deben a las mayorías".

11. "Pobres no son los que tienen poco. Son los que quieren mucho. Yo no vivo con pobreza, vivo con austeridad, con renunciamiento. Preciso poco para vivir".

12. "Nos tenemos que juntar por el susto, para hacer algo en el mundo que se nos viene".

13. "Siento rabia, me caliento, digo disparates, pero no puedo cultivar el odio. Hay que respetar, sobre todo cuando más duele".

14. "Si aspiráramos en esta humanidad a consumir como un americano promedio, son imprescindibles tres planetas para poder vivir".

15. "Nuestro mundo necesita menos organismos mundiales que sirvan a las cadenas hoteleras, y más humanidad y ciencia".

16. "Arrasamos las selvas verdaderas e implantamos selvas anónimas de cemento".

17. "Por el camino más largo es el viaje más corto".

18. "Desarrollo sin felicidad no sirve".

19. "Una cosa es vivir porque se nació o vivir por una causa".

20. "El poder no cambia a las personas, sólo revela quiénes verdaderamente son".

21. "El hombre instruido puede ser mucho más bestia que alguien que no lo está. Detrás de la enseñanza tiene que haber valores".

22. "Quizá esté equivocado, porque yo me equivoco mucho; pero digo lo que pienso".

23. "Cuando te empiezan a decir qué bien que estás, estás frito".

24. "No defiendo las adicciones pero que las hay, las hay. Ninguna adicción es buena salvo el amor".

25. "La economía globalizada no tiene otra conducción que el interés privado de muy pocos".

26. "La política es la lucha por la felicidad de todos".

27. "Sí, es posible un mundo con una humanidad mejor. Pero tal vez hoy la primera tarea sea salvar la vida".

28. "El hombre es el único bicho que entierra sus muertos. Por qué será…".

29. "Los únicos derrotados son los que bajan los abrazos La derrota es un estado psicológico de la vida".

30. "Yo quiero saber la verdad, pero en la justicia no creo un carajo".

31. "No se vive de nostalgias, ni de recuerdos, sino de porvenir".

32. "Los políticos tenemos que vivir como vive la mayoría y no como vive la minoría".

33. "Cargo con las consecuencias de la vigilancia electrónica que nos envenena inútilmente".

34. "Yo soy un luchador social y ando por el mundo hablando con los jóvenes".

35. "Los hombres van detrás de las ideas como los carros de los bueyes".

36. "Hemos nacido sólo para consumir y consumir y cuando no podemos, cargamos con la frustración, la pobreza y hasta la autoexclusión".

37. "Lo inevitable no se lloriquea. Lo inevitable hay que afrontarlo".

38. "Vivir mejor no es sólo tener más, sino que es ser más feliz".

39. "Continuará la guerra hasta que la naturaleza nos llame y haga inevitable nuestra civilización".

40. "El hombrecito promedio a veces sueña con vacaciones y libertad. Siempre sueña con concluir las cuentas, hasta que un día el corazón se para y adiós".