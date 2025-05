Andrés Caleca denuncia la eliminación del código QR del acta de votación por parte del CNE

Andrés Caleca, excandidato presidencial Credito: C.punto

13-05-25.-El dirigente y activista político, Andrés Caleca, denunció este lunes la eliminación del código QR de las actas de votación, que son impresas luego de terminada la jornada y el proceso electoral y que se imprimen por cada máquina de votación.



En un post de X, antes Twitter, el excandidato presidencial sostuvo que: «Definitivamente, la decisión del régimen es destruir la institución del sufragio hasta alcanzar los niveles de degradación típicos de los países totalitarios».



En ese sentido, aseguró que «el gigantesco fraude electoral del 28 de julio, la eliminación de partidos, la inhabilitación de facto de partidos y candidatos, la opacidad de todo el proceso, el abuso y la arbitrariedad, deben ser denunciados sin descanso por toda la sociedad, especialmente por los partidos políticos y candidatos. En ese contexto se inscribe la reciente eliminación del código QR en las Actas de Escrutinio, elemento de seguridad que había sido introducido a partir de 2021; entre tantas otras irregularidades»



«La indiferencia ante tales atropellos no se puede justificar de ninguna manera: si no reaccionamos, si no participamos en defensa de nuestros derechos, se consolidará por muchos años está larga noche de ignominia. Resistencia democrática y pacífica en todos los terrenos, en todas partes, con todas nuestras fuerzas. Que nadie se rinda», expresó.

