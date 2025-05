Venezuela rechaza y califica de "hostil y racista" nueva alerta de viaje emitida por EEUU

13-05-25.-Este lunes 12 de mayo, el ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, rechazó la nueva alerta de viaje emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en que pidió a sus ciudadanos no viajar a Venezuela debido al “riesgo que corren de ser detenidos”. Venezuela calificó el acto como "hostil y cínico", "cargado de racismo y propaganda política", que solo tiene como objetivo continuar la campaña de agresión permanente contra la nación.

"Venezuela rechaza de forma categórica la nueva alerta de viaje emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, un acto hostil, cargado de cinismo, racismo y propaganda política, que busca alimentar la campaña de agresión permanente contra nuestro país", señala el documento.



Asimismo, la cancillería reiteró la denuncia por el "secuestro" de la menor, que fue arrebatada de los brazos de su madre previo a un vuelo de repatriación.



Más temprano, el Departamento de Estado de EEUU pidió a sus ciudadanos no viajar a Venezuela debido al “riesgo que corren de ser detenidos”,.



“No viaje ni permanezca en Venezuela debido al alto riesgo de detención injusta. Se recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Venezuela que salgan del país de inmediato”, se lee en la alerta emitida por el gobierno estadounidense.



“El gobierno de EE. UU. no tiene la capacidad de brindar servicios de emergencia ni asistencia consular a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela. Cualquier persona con ciudadanía estadounidense o cualquier otro estatus de residencia estadounidense en Venezuela debe abandonar el país de inmediato, incluyendo quienes viajen con pasaportes venezolanos o extranjeros. No viaje a Venezuela por ningún motivo”, dice la alerta.