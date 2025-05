Preocupación por Pepe Mújica, su esposa Lucía Topolansky‚ confirma que ya se encuentra en estado terminal

A sus 89 años, el expresidente uruguayo José ‘Pepe’ Mujica atraviesa un delicado estado de salud como consecuencia del cáncer de esófago y de hígado que padece. En los últimos días, su condición ha empeorado considerablemente, al punto de que ni siquiera pudo acudir a votar en las elecciones departamentales del pasado domingo.



La noticia fue confirmada por su esposa y exvicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky, durante una entrevista con Radio Sarandí. "Está en la meseta, está a término", afirmó, indicando que Mujica se encuentra bajo cuidados paliativos.



El deterioro físico ha sido tal que, según explicó Topolansky, el equipo médico le recomendó evitar el traslado a los centros de votación para no agravar su situación. "El traslado en el vehículo era mucho para él", dijo.



La esposa del exmandatario también habló de la dimensión íntima del momento que atraviesan. "Yo estoy hace más de 40 años con él y voy a estar hasta el final; eso fue lo que prometí", expresó. No obstante, reconoció la dificultad de mantener la privacidad debido a la figura pública que representa Mujica: "Se está intentando ahora que se reserve la intimidad de nuestra familia, pero con un personaje como Pepe es casi imposible".



Desde tempranas horas del domingo, diversos medios uruguayos, como El Observador, reportaron que la salud de Mujica era un tema recurrente entre dirigentes, votantes y periodistas. Voceros del Movimiento de Participación Popular (MPP) confirmaron que su ausencia en las urnas se debió a una recomendación médica.



El presidente uruguayo Yamandú Orsi también se pronunció al respecto: "Está mal. El estado de Mujica es delicado. Es un momento difícil, pero todos debemos aportar a que en todas las etapas de nuestra vida la dignidad sea la clave".



La noticia ha generado una profunda conmoción no solo en Uruguay, sino también en sectores políticos de izquierda en América Latina, donde Mujica es ampliamente respetado. Figuras como el presidente colombiano Gustavo Petro han expresado admiración por el líder uruguayo.



Durante su presidencia entre 2010 y 2015, Mujica se destacó por su estilo de vida austero, su discurso humanista y su constante disposición al diálogo. Aún fuera del poder, su figura siguió siendo una referencia ética y política en la región.