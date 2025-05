(VIDEO) Continua la guerra de aranceles

Domingo, 11 de mayo de 2025.- Ignacio Kostzer Baca, Profesor de macroeconomía UAM y URJC, sobre la situación de la guerra comercial entre China y Estados Unidos y la gestión de Donald Trump. Destaca que, aunque Trump había anunciado su postura proteccionista desde su campaña, la forma de implementar las medidas fue improvisada, creando incertidumbre en los mercados. Kostzer subraya que Trump no ha aislado correctamente a China, generando disputas no solo con el país asiático, sino también con otros actores globales.Además, menciona que la administración de Trump ha sido errática, tomando decisiones contradictorias, como la controversia con el ministro de Economía y Elon Musk, o la reversión de políticas tras el impacto en los bonos del Tesoro de EE. UU.Para Kostzer , esta falta de consistencia ha complicado la situación global, generando tensiones financieras y políticas que no se resolverán a corto plazo.Resalta que que la presidencia de Trump está marcada por un enfoque de "prueba y error", que está generando incertidumbre no solo en el ámbito económico, sino también en la política interna y en las relaciones internacionales.