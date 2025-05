Arriban 168 migrantes venezolanos repatriados desde EEUU

Regresan 168 venezolanos desde EEUU

9 de mayo de 2025.- En un avión de la aerolínea Omni Air Internacional, con bandera estadounidense, arribaron al Aeropuerto Internacional «Simón Bolívar» de Maiquetía, estado La Guaira, 168 migrantes venezolanos repatriados desde EE. UU. mediante el Plan Vuelta a la Patria, que pone en marcha el Gobierno nacional.



De los 168 retornados son 151 hombres, 14 mujeres, un adolescente y dos niños, informó el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, en su programa radial Sin Truco Ni Mañana. Asimismo, reiteró la denuncia sobre la negativa de EE. UU. de repatriar niños. «Ellos siguen empeñados en dividir a la familia venezolana» «Siguen empeñados en separar a la familia».



Este nuevo grupo de migrantes venezolanos que han regresado al país desde la reactivación del plan ordenado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, son apoyados para su reinserción socioeconómica en el país.



En lo que va del año 2025, un total de 4 mil 192 connacionales han regresado al país a través del Plan Vuelta a la Patria, aseguró el también ministro de Interior, Justicia y Paz.



Igualmente, aseguró que el número de venezolanos repatriados no es más elevado por el desorden que mantienen las autoridades norteamericanas, quienes, en documentos oficiales, entregan una lista de posibles viajeros y cuando el vuelo arriba a Venezuela los números son diferentes.



«Esta semana han llegado tres vuelos. El problema con los vuelos que vienen de Estados Unidos es la falta de seriedad de ese gobierno. Ellos no saben lo que están haciendo, no saben a quién mandan, te dan una lista con un número y nombres, pero cuando llegan aquí es otra cosa», relató Cabello.



El Plan Vuelta a la Patria es una iniciativa del gobierno venezolano que facilita el regreso a Venezuela de ciudadanos venezolanos que viven en el exterior, incluyendo los Estados Unidos. En lo que va del año 2025, un total de 4 mil 192 connacionales han regresado al país a través del Plan.



Este plan, facilitar el retorno voluntario y ofrecer opciones para que los venezolanos que deseen volver puedan hacerlo de manera organizada. Además, cuenta con apoyo integral y brindar asistencia en el traslado y, en algunos casos, apoyo socioeconómico inicial para la reinserción en el país.



Del mismo modo, incluye al repatriado protección social al ser incorporado a los retornados en los programas de protección social del gobierno venezolano.

