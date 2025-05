Estados Unidos: La administración de Donald Trump planea deportar migrantes a Libia

7 de mayo de 2025.-El gobierno de Trump planea deportar a migrantes sin estatus legal a Libia, un país asolado por un conflicto armado desde hace tiempo, confirmó un funcionario estadounidense a NPR.

Sin embargo, funcionarios libios —de ambas facciones que controlan zonas separadas del país dividido— negaron estar en conversaciones con Estados Unidos, según Reuters.



El funcionario no estaba autorizado a hablar públicamente sobre los planes, pero la noticia llega días después de informes de que Trump estaba considerando la nación norteafricana —así como otros países africanos como Benín, Angola y Esuatini— como destino para los deportados.



El miércoles por la tarde, abogados de inmigración presentaron una moción de emergencia solicitando al juez federal de distrito Brian Murphy, con sede en Boston, que bloqueara cualquier expulsión a Libia o a cualquier tercer país, citando "informes alarmantes" en los medios sobre deportaciones inminentes.



Argumentaron que sus clientes, originarios de Laos, Vietnam y Filipinas, podrían ser deportados en cuestión de horas. No está claro si el juez del caso podrá bloquear la deportación.



A principios de esta semana, el ministro de Asuntos Exteriores de Ruanda confirmó que el país de África Oriental estaba en conversaciones con Washington sobre el mismo asunto. Todos estos países tienen un historial notorio en materia de derechos humanos.



Se espera que las deportaciones a Libia sean llevadas a cabo por el ejército estadounidense. Un segundo funcionario estadounidense, que no está autorizado a hablar públicamente sobre los planes, le dijo a Tom Bowman de NPR que el vuelo a Libia aún no ha comenzado. Los planes implican el uso de un solo avión que no estaría lleno, según la fuente.



Al ser preguntado sobre los informes el jueves, el presidente Trump respondió: "No lo sé. Tendrán que preguntarle al Departamento de Seguridad Nacional".





Tom Bowman y Ximena Bustillo contribuyeron a este informe.