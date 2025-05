Memorándum de inteligencia de Estados Unidos dice que el gobierno venezolano no controla la banda "El Tren de Aragua"

6 de mayo de 2025.-La comunidad de inteligencia estadounidense afirma no creer que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dirija el Tren de Aragua (TDA), una banda criminal que opera en Estados Unidos, según un memorando recientemente desclasificado y redactado. El memorando contradice las afirmaciones del presidente Trump, quien ha acusado a Maduro de controlar la banda, que según Trump está invadiendo Estados Unidos. El gobierno se ha basado en este argumento para justificar la deportación de presuntos pandilleros bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, informó Npr.org.

El memorando del 7 de abril, obtenido por la Fundación para la Libertad de Prensa el 5 de mayo y compartido con NPR, muestra que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional concluyó que, si bien algunos miembros del régimen de Maduro podrían tolerar o colaborar con el Tren de Aragua, no hay evidencia de una cooperación generalizada y organizada. "El régimen de Maduro probablemente no tiene una política de cooperación con el TDA y no está dirigiendo el movimiento ni las operaciones del TDA en Estados Unidos". De hecho, el memorando afirma que Maduro y altos funcionarios venezolanos consideran a la banda una amenaza. El memorando afirma que el consejo de inteligencia "no ha observado que el régimen dé instrucciones a la TDA, ni siquiera para obligar a migrantes a entrar en Estados Unidos, lo que probablemente requeriría una amplia coordinación y financiación entre las entidades del régimen y los líderes de la TDA...".

El memorando también desmiente algunas de las afirmaciones del gobierno sobre el poder y el alcance del grupo. Afirma que la TDA está "descentralizada" y señala que es "muy improbable que coordine grandes volúmenes de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes".

Desde su campaña para su segundo mandato, Trump ha presentado el Tren de Aragua como una grave amenaza para la seguridad pública estadounidense. Su administración invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley del siglo XVIII, para deportar rápidamente a unos 137 presuntos pandilleros a un centro de detención en El Salvador sin el debido proceso. Esta ley, que permite al gobierno expulsar a ciudadanos en caso de invasión a territorio estadounidense, solo se ha invocado en tres ocasiones anteriores en la historia de Estados Unidos: durante la Guerra de 1812, la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

A finales de marzo, antes de la desclasificación del memorando, el New York Times informó que las agencias de inteligencia estadounidenses habían "difundido hallazgos" que contradecían las afirmaciones de la administración Trump sobre el Tren de Aragua. En ese momento, el Departamento de Justicia dijo que estaba iniciando una investigación criminal sobre lo que describió como una "filtración selectiva de información inexacta, pero sin embargo clasificada" sobre el Tren de Aragua, diciendo que no "toleraría esfuerzos con motivaciones políticas por parte del Estado Profundo para socavar la agenda del presidente Trump".