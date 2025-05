TikTok multada con $ 600 millones tras la transferencia ilegal de datos personales de la UE a China

Culver City, California, Credito: U.S. Bing Guan/Bloomberg via Getty Images

Una de las multas más grandes jamás impuestas



3 de mayo de 2025.-TikTok recibió el viernes una multa masiva de 530 millones de euros (600 millones de dólares) por parte de la UE, acusada de enviar datos personales de europeos a China y de no garantizar que las autoridades chinas no pudieran acceder a ellos, informó Fortuna.com



El gigante chino de las redes sociales, que también está en la mira de Estados Unidos, reconoció durante una investigación que ha alojado datos europeos en China, contrariamente a una negación previa, según el organismo de control de protección de datos de Irlanda.



Una de las multas más cuantiosas jamás impuestas por la autoridad se produjo tras una investigación sobre la legalidad de las transferencias de datos realizadas por TikTok.



En 2023, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (CPD) multó a TikTok —que cuenta con 1.500 millones de usuarios en todo el mundo— con 345 millones de euros por incumplir la normativa europea sobre el tratamiento de datos infantiles.



Dado que TikTok, una división del gigante tecnológico chino ByteDance, tiene su sede europea en Irlanda, la autoridad irlandesa es el principal regulador en Europa para la plataforma social, así como para otras como Google, Meta y X.



"TikTok no verificó, garantizó ni demostró que los datos personales de los usuarios (europeos), a los que accedía remotamente su personal en China, recibieran un nivel de protección esencialmente equivalente al garantizado en la UE", declaró el comisionado adjunto de la DPC, Graham Doyle.



“TikTok no abordó el posible acceso de las autoridades chinas a datos personales (de europeos) en virtud de las leyes chinas antiterroristas, contraespionaje y otras leyes, identificadas por TikTok como sustancialmente diferentes de los estándares de la UE”, declaró Doyle en un comunicado.



TikTok afirmó que planeaba apelar la multa de la UE, insistiendo en que “nunca recibió una solicitud” de las autoridades chinas para obtener datos de usuarios europeos.



“TikTok nunca les ha proporcionado datos de usuarios europeos”, declaró Christine Grahn, de TikTok Europa. “Discrepamos de esta decisión y tenemos la intención de apelarla en su totalidad”.



El gigante de las redes sociales ha estado en el punto de mira de los gobiernos occidentales durante años por el temor a que China pueda utilizar datos personales con fines de espionaje o propaganda.



Presión de EE. UU.

TikTok también infringió los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE al transferir datos de usuarios a China, según el comunicado de la DPC.



La decisión del viernes "incluye multas administrativas por un total de 530 millones de euros y una orden que exige a TikTok que adecue su procesamiento a la normativa en un plazo de seis meses", según la autoridad.



La autoridad explicó que 45 millones de euros de la multa se impusieron debido a la falta de transparencia entre 2020 y 2022, cuando la plataforma no indicó a los usuarios a qué países se transfirieron los datos ni que se podía acceder a ellos desde China.