200 años de la deuda de independencia: Organizaciones sociales exigen justicia y reparación en Haití

18 de abril de 2025.- Este jueves, en el bicentenario de la orden impuesta por Francia para que Haití pagara una indemnización por su independencia, organizaciones sociales de América Latina y el Caribe reiteraron el llamado a la reparación de esta injusticia histórica. En un comunicado conjunto, los firmantes destacaron cómo esta "deuda de independencia" perpetuó ciclos de pobreza y dependencia que aún afectan al pueblo haitiano.

En 1804, Haití se convirtió en la primera república negra libre del mundo moderno y la primera nación independiente del hemisferio occidental. Sin embargo, su derecho a la independencia y autodeterminación fue brutalmente condicionado. Francia obligó a la joven nación a pagar 150 millones de francos oro a cambio del reconocimiento de su libertad, desviando recursos esenciales que Haití necesitaba para su desarrollo. Además, el país tuvo que asumir préstamos de bancos franceses, estadounidenses y alemanes, consolidando lo que se denominó la "doble deuda de independencia".

Un llamado urgente a la justicia

Las organizaciones sociales firmantes subrayaron que esta imposición fue una expresión de racismo y dominación neocolonial, que no solo empobreció al país y su población, sino que contribuyó a las desigualdades sociales acumuladas durante siglos. La reparación de esta deuda no es solo una cuestión económica, sino también un acto fundamental de reconocimiento del derecho de los pueblos a su independencia y autodeterminación.

"La autodeterminación es el principio que permite a los pueblos decidir libremente sobre su futuro sin injerencias externas ni condiciones impuestas por potencias coloniales. Haití merece justicia y reparación por los siglos de explotación que han marcado su historia", señala el comunicado.

El bicentenario como oportunidad para el cambio

En el marco de los 200 años de esta deuda, las organizaciones instaron a Francia a asumir su responsabilidad y trabajar en conjunto con Haití para superar los efectos de esta injusticia histórica. Argumentaron que el reconocimiento de esta deuda y su reparación son esenciales para que Haití pueda reconstruir su futuro, lejos de la pobreza crónica y las desigualdades acumuladas.

Organizaciones firmantes del documento

El comunicado fue rubricado por varias organizaciones sociales de América Latina y el Caribe como Jubileo Sur Américas, ALBA Movimientos, Jornada Continental por la Democracia y en contra del Neoliberalismo, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), Marcha Mundial de las Mujeres Región Américas, CLOC – Coordinadora Latinoamericana de las Organizaciones del Campo.

