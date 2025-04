Robert Fico‚ primer ministro de Eslovaquia reitera que viajará a Moscú a pesar de presiones de Bruselas

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, reiteró este jeves que asistirá a la conmemoración del 80º aniversario del final de la II Guerra Mundial a pesar de las críticas de la alta representante de la UE para Seguridad y Asuntos Exteriores, Kaja Kallas.

"El 9 de mayo estaré en Moscú. Eso no será bien visto por parte de la UE, pero estoy demasiado tiempo ya en la política para que alguien me diga qué es lo que debo o no debo hacer", declaró Fico en respuesta a preguntas de periodistas en una rueda de prensa en Zagreb.

Kallas había advertido a algunos líderes europeos contra la participación en la conmemoración de Moscú, debido a la agresión de Rusia contra Ucrania.

Fico, un político considerado prorruso por muchos, entre otros por haber puesto fin a la entrega de armas a Ucrania tras asumir la jefatura del Gobierno en 2023, defendió su decisión alegando el reconocimiento de Eslovaquia al papel clave que tuvo el 'Ejército Rojo' para poner fin al régimen nazi de Adolf Hitler en Europa.

"Eslovaquia es un estado soberano, con su propia memoria histórica", afirmó el jefe de Gobierno, añadiendo que los eslovacos "tienen escrito en su codo genético quién los liberó".

Explicó que en todo su país hay tumbas de soldados de la antigua Unión Soviética que perdieron la vida liberando a Eslovaquia de la ocupación nazi, "miles y miles" solo en Bratislava.

Alegó que con motivo del gran aniversario ya rindió homenaje a los soldados caídos en Francia, EEUU, y que lo hará en Reino Unido, y que, si el 9 de mayo se organiza una conmemoración similar en Ucrania, alguien de Eslovaquia también asistirá.

Aseguró también que el "diálogo es importante", por lo que ya estuvo en Moscú en septiembre pasado, y que así pudo expresar al presidente ruso, Vladimir Putin, sus posturas sobre la necesidad del respeto del derecho internacional.

Fico y el presidente nacionalista de Serbia, Aleksandar Vucic, anunciaron el año pasado que viajarían juntos, desde Belgrado, a la conmemoración del llamado 'Día de la Victoria' en Moscú.