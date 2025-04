Inmigración de Estados Unidos deporta a adolescente venezolano a El Salvador a pesar que el informe decia que no era el que buscaban

15 de abril de 2025.-El ICE deporta a un adolescente venezolano a pesar de que, según informes, sabía que no era un objetivo. Merwil Gutiérrez fue enviado de Nueva York a una prisión de El Salvador, aunque su familia dice que no tiene antecedentes penales ni vínculos con pandillas, informó El Guardian.

Un venezolano de 19 años en la ciudad de Nueva York fue detenido por las autoridades migratorias de la administración Trump y deportado a El Salvador, a pesar de que los agentes se percataron de que no era a quien pretendían arrestar en un operativo selectivo.

Merwil Gutiérrez, cuya familia abrió un caso de asilo tras llegar a Estados Unidos, fue deportado del Bronx a la infame prisión Cecot en El Salvador, a pesar de la insistencia de sus familiares en que no tenía vínculos con pandillas ni antecedentes penales, según Documented, una sala de prensa dedicada a contar las historias de inmigrantes en la ciudad de Nueva York. La familia Gutiérrez afirma que se ha quedado sin información ni respuestas.

El adolescente fue detenido junto con otros 237 venezolanos el 24 de febrero por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Su padre, Wilmer Gutiérrez, declaró a Documented: "Siento como si mi hijo hubiera sido secuestrado.

He pasado incontables horas buscándolo, yendo de una comisaría a otra, hablando con numerosas personas que me recomendaban otros lugares". Sin embargo, después de todo esto, nadie me ha dado ninguna información ni me ha facilitado un solo documento sobre su caso”.

Gutiérrez padre supuestamente dijo haber escuchado a agentes del ICE decir que su hijo no era la persona que buscaban.

“Los oficiales lo detuvieron a él y a otros dos chicos justo en la entrada de nuestro edificio. Uno dijo: ‘No, no es él’, como si buscaran a otra persona. Pero el otro dijo: ‘Llévenselo de todas formas’”, recordó.

Gutiérrez no tiene antecedentes penales ni en Venezuela ni en Estados Unidos, según su familia. Tampoco tenía tatuajes, una característica que las autoridades estadounidenses suelen utilizar para vincular a personas con la pandilla Tren de Aragua —una organización criminal transnacional de Venezuela— y justificar sus expulsiones del país.

A pesar de esto, Gutiérrez fue arrestado y posteriormente deportado a El Salvador, con quien no tiene vínculos.

Wilmer Gutiérrez dice que descubrió a través de un informe de noticias que su hijo había sido deportado a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Vio videos en las redes sociales que mostraban a los detenidos enfrentando duras condiciones, como tener la cabeza rapada por las autoridades y ser llevados a sus celdas.