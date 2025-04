(VIDEO) Peligro Inminente entre EEUU y Rusia, la retirada de Trump y la deuda se estabiliza

Martes, 15 de abril de 2025.- La guerra comercial empieza a recuperar terreno a la tranquilidad, pero ahora se tensiona de nuevo la guerra de Ucrania. Ante un peligro inminente de que las relaciones entre EEUU y Rusia, en esta era Trump, salten por los aires. El choque puede estar más cerca de lo esperado y la preocupación crece. El presidente de EEUU, Donald Trump ha vuelto a poner encima de la mesa que el entorno de su homólogo ucraniano, Zelensky es uno de los responsables de que la guerra continúe, pero matizando que está detrás de la compra de misiles, pero "que no se empieza una guerra contra alguien que es mil veces tu tamaño".Pero Trump ha señalado al presidente ruso, Putin como el responsable número uno en la guerra de Ucrania. Lo que llevará al choque total entre EEUU y Rusia, lejos de un acuerdo de alto el fuego en Ucrania. "Es una guerra que nunca debió haberse permitido que comenzara, Biden y Zelensky podrían haberla detenido, pero Putin nunca debió haberla iniciado, todos tienen culpa", ha explicado Donald Trump. Un cambio dialéctico en la relación con Rusia con un Trump que empieza a perder la paciencia por el estancamiento de la negociación de paz para Ucrania.El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, en una entrevista el fin de semana, ha afirmado que el plan de Putin para usar el arma nuclear en el espacio, le preocupa que Rusia pueda atacar satélites de EEUU para frenar su total dominio en el espacio. Por lo que habría un daño económico, pero también militar, porque podría usarse en el entorno bélico de la guerra de Ucrania.Por su parte, el presidente de China, Xi Jinping, que ya ha confirmado su presencia el 9 de mayo en la Plaza Roja de Moscú por el Desfile del Día de la Victoria, muestra como China se alinea con Rusia, lo que complica más la fotografía en Ucrania.La era de las guerras eternas ha llegado: ya no hay vitorias rápidas, la geopolítica será clave a medio y largo plazo porque las guerras ya no pueden acabarse como se pensaba hace años. Hacia un choque que devuelve al mundo a años atrás.