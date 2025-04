(VIDEO) Milei en pánico por devaluación y corralito

Martes, 15 de abril de 2025.- Roberto Navarro en este editorial de El Destape, desde Argentina, ofrece una un análisis de la delicada situación económica por la cual están pasando, no solo los argentinos sino todo el resto del mundo, todos inmersos en un ambiente de alta incertidumbre y una deuda alta y difícil de pagar:Los que seguimos la crisis internacional, en los últimos días, nos quedamos hasta altas altas horas viendo como abrían las bolsas, en Asia y vimos a gigantes, como China y Japón perder el 7% de su riqueza en una jornada, en unas pocas horas. En este momento estoy mirando que pasa en Europa, están cayendo 5 o 6%, todo eso es destrucción de riqueza, de riqueza de las empresas que son las que producen y dan empleo y riqueza de los particulares que invierten en eso, es decir hay un efecto pobreza.Prosigue Navarro, para encontrar tres días seguidos con una caída de los Estados Unidos mayor del 4% tenés que ir a 1930, La Gran Depresión.¿Qué pasó en La Gran Depresión?, bueno, el desempleo era del 30%.¿Por qué cae así? ¿por qué todos creen que va a haber una gran depresión?Bueno, porque Trump salió y rompió todas las reglas, solo, de manera unipersonal, en un momento que tiene una pelea por la hegemonía mundial con China, todos somos especialistas en geopolítica, en estos días,que la va perdiendo esa pelea, que la va perdiendo.El impacto que tuvo en Argentina es brutal, el riesgo país, el otro día, ya superó los 900 puntos, ahí está, 925, los datos que siempre leemos del economista Buteler, ven una caída en las reservas del viernes, de 200 millones de dólares, 190 millones de dólares.Recordemos que, el Banco Central tiene una reserva de 25,000 millones de dólares, de los cuales 17 son del Swat chino, que Estados Unidos ahora pide que los devuelva y el resto son de los depositantes argentinos, es decir, el Banco Central no tiene reservas, estamos enfrentando semejante crisis sin reservas y vos sabés las sanciones del NERVAL, del otro día, bueno tenían una caída que en algunos casos llegaba al 10, 12%, todos los cierres del viernes, todos los cierres del viernes habían sido muy, muy para abajo.Empiezan a aparecer las devaluaciones...Brasil devalúa 4%, ¿qué es eso?, bueno, esas son las presiones que empieza a tener el tipo de cambio argentino, después de que cada país en estas guerras comerciales sube los aranceles, lo otro que sale, para tener una ventaja competitiva con el resto, es devaluar su moneda.Y Argentina lo tiene como que, no puede devaluar y entonces se propuso Milei, como última salvaguarda.¿Yo que soy?, dice Milei, yo soy esto, yo soy que el dólar siempre cueste lo mismo y si el dólar siempre cuesta lo mismo, como en realidad, en realidad no es una cuestión monetaria sino de restricción externa, mientras yo mantengo esto no hay inflación. Ahora la verdad es que el último dato de Ferreres, de Orlando Ferreres, dice que la suba del precio de los alimentos en marzo fue del 4,9%, subieron un 5%, ya está, ya sucedió.Ya sucedió, ¿por qué?, porque por más que Milei se desangre y entregue todas las reservas para mantener el dólar en 1,300, todos piensan que el dólar vale 2.000, vale 2,300 que ya va a pasar, que va a pasar en una semana, quince días.Continua Navarro con sus reflexiones:Es factible que Milei como mínimo pierda las elecciones.Si el campo Popular no presenta una alternativa.Estamos ante un Presidente inmovilizado, que no hace nada.Milei había dormido al dólar y con un ajustazo, insoportable.¿Cuál es la propuesta del Peronismo?¿Cómo se legitima esa disputa? se legitima con contenidoMilei no pudo solucionar el problema, ¿cuál es tu propuesta para solucionar el problema?Tenemos petróleo, gas, minería para exportar en los próximos 25, 30 años, más de un PBI, ¿qué va a hacer Argentina con ese dinero?, ¿qué le va a quedar a los argentinos?, ¿qué plan de desarrollo vamos a tener?Estamos ante el peligro que la crisis no solo sea económica sino institucional.¿Hay una alternativa democrática o también vamos a perder a democracia?Invitamos a aporreadores y aporreadoras interesados en este candente tema a ver integralmente este interesante e ilustrativo video: