(VIDEO) Lorenzo Ramírez: "Los aranceles de Trump son la cortina de humo del nuevo orden mundial geopolítico"

Lunes, 14 de abril de 2025.- Hay varias claves para entender la actuación del presidente de EEUU, Donald Trump: "querían una batalla monetaria", ahora Trump ya está abierto a negociar aranceles, impulsando la compra de deuda de EEUU. Lorenzo Ramírez, periodista económico, ha detallado que hay razones de peso para entender que Trump buscaba una debacle bursátil: mantener la incógnita de aranceles hasta el último momento y el método de las tablas de aranceles. "La tabla de aranceles de Trump es una absoluta falsedad, ha habido un maquillaje de la Casa Blanca", que ha hecho que nadie sepa por dónde iría. "Unos aranceles diseñados para provocar un terremoto comercial y bursátil por parte de EEUU", son un punto de partida a la negociación para conseguir que los países acepten el nuevo orden económico de Washington.Lorenzo Ramírez ha explicado que la inflación es un daño buscado y perseguido, en esta carrera de endeudamiento perpetuo, la inflación es vital para diluir la deuda, con el peligro de que la moneda pierda valor. Por eso EEUU no se va a ir de la OTAN, porque el mayor respaldo del dólar es EEUU. "Los aranceles son la cortina de humo para ocultar el nuevo orden mundial geopolítico".Biden y Trump son las antípodas en estrategia pero tienen objetivos comunes para EEUU. Los aranceles que quiere poner Europa a EEUU, lleva al BCE a elegir entre inflación y recesión. "La economía europea no tiene nada que ofrecer más que endeudamiento público", ha afirmado Lorenzo Ramírez. Europa es la gran perdedora de los aranceles, una perdida por los grandes gobernantes europeos, "no por Trump ni por Putin".El problema es cada vez hay más distancia entre la realidad de Europa y el relato que "nos quieren controlar", por eso preocupa el tema del armamento y el control digital. En Europa y en EEUU tienen envidia al modelo chino.