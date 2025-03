Migrantes deportados en Panamá luchan por conseguir asilo en el extranjero

Migrantes de todo el mundo, deportados por Estados Unidos en Panamá, buscan asilo en cualquier país que los acepte.

CIUDAD DE PANAMÁ, Panamá 26 de marzo de 2025— Migrantes de Afganistán, Rusia, Irán y China, deportados de Estados Unidos y que quedaron en el limbo en Panamá, recorrieron esta semana de puerta en puerta las embajadas y consulados en un intento desesperado por solicitar asilo en cualquier país que los aceptara. informó Noticias de Fox.com

Si bien hace apenas unas semanas eran el foco de preocupación humanitaria internacional, los deportados ahora afirman estar cada vez más preocupados de que, con la escasa asistencia legal y humanitaria y la falta de una vía clara de salida ofrecida por las autoridades, puedan caer en el olvido.

“Después de esto, no sabemos qué haremos”, dijo Hayatullah Omagh, de 29 años, quien huyó de Afganistán en 2022 tras la toma del poder por los talibanes.

En febrero, Estados Unidos deportó a Panamá a casi 300 personas, principalmente de países asiáticos. Se suponía que Panamá, aliado centroamericano, sería una escala para migrantes de países a los que Estados Unidos les resultaba más difícil deportar, mientras la administración Trump intentaba acelerar las deportaciones. Algunos aceptaron regresar voluntariamente a sus países desde Panamá, pero otros se negaron por temor a la persecución y fueron enviados a un campamento remoto en la selva del Darién durante semanas.

A principios de este mes, Panamá liberó a los migrantes que quedaban del campamento, dándoles un mes para salir de Panamá. El gobierno afirmó que habían rechazado la ayuda de organizaciones internacionales y que habían optado por gestionar sus propios trámites. Sin embargo, con recursos limitados, sin familiaridad con Panamá y con poco o ningún español, los migrantes han tenido dificultades.

Solicitud de asilo puerta a puerta

El martes, cerca de una docena de migrantes comenzaron a visitar misiones diplomáticas en la capital panameña, incluyendo las embajadas de Canadá y el Reino Unido, así como los consulados de Suiza y Australia, con la esperanza de iniciar el proceso de solicitud de refugio en esos países. Fueron rechazados o se les dijo que debían llamar o contactar a las embajadas por correo electrónico. Los mensajes no recibieron respuesta o recibieron una respuesta genérica que indicaba que las embajadas no podían ayudar.

En un correo electrónico, Omagh detalló por qué tuvo que huir de su país: "Por favor, no permitan que me envíen de regreso a Afganistán, un lugar donde no tengo forma de sobrevivir".

"La Embajada de Canadá en Panamá no ofrece servicios de visas ni inmigración, ni tampoco servicios para refugiados. Tampoco se nos permite responder preguntas sobre visas o inmigración", decía la respuesta.

En la Embajada Británica, un guardia de seguridad entregó a los solicitantes de asilo un folleto con el lema "Ayuda de emergencia para británicos". El consulado suizo les indicó al grupo que debían comunicarse con la embajada en Costa Rica y les entregó un papel con números de teléfono y correos electrónicos generales, impresos desde el sitio web de la embajada.

Los diplomáticos canadienses, británicos y australianos en Panamá no respondieron a la solicitud de comentarios de The Associated Press. El consulado suizo negó haber rechazado a los solicitantes de asilo.