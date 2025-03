Detenido cabecilla de mafia dedicada a piratear las cableras

Bohórquez Chacín fungía como representante en Venezuela de las plataformas Magistv y Flujo TV

26 de marzo de 2025.- Agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos a la División de Inteligencia Estratégica, detuvieron a Alexis José Bohórquez Chacín, considerado el jefe de una mafia dedicada a vender ilícitamente suscripciones para televisión por cable, según fuentes judiciales.



La detención de Bohórquez Chacín se produjo en el sector La Playita, Maracaibo (Zulia), en virtud de una orden de aprehensión emitida por el Tribunal Octavo de Control del Zulia a cargo de la jueza Patricia del Carmen Ordoñez.



Bohórquez Chacín fungía como representante en Venezuela de las plataformas Magistv y Flujo TV, las cuales no cuentan con autorización de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Pero, distribuían de manera ilegal señales de 950 canales de televisión lineal, 20.000 películas y 10.000 series.



Tal situación fue denunciada por el abogado José Benigno Rojas, quien representa a las empresas afectadas por esa práctica delincuencial. En este caso, Rojas asiste a la Paramount Picture Corporation, Columbia Picture Industries INC y Sony Pictures Television INC, entre otras.



Las investigaciones fueron iniciadas por la Fiscalía 61 Nacional del Ministerio Público cuyos representantes realizaron a finales del año pasado una serie de allanamientos a viviendas donde operaban Magis TV, Magis Oficial y Flujo TV. ‘’Los miembros de esas organizaciones logran hacerse mediante técnicas maliciosas de la información personal de los clientes, ingresando inclusive a información bancaria de quienes ingresan sus datos a la plataforma’’, explicó Rojas quien aclaró que el mismo Tribunal Octavo de Control ordenó a Conatel el bloqueo de los sitios web y proveedores de DNS que sirven a la actividad delictiva de estos grupos.



‘’Con estas acciones, se busca proteger a los usuarios, de que sus datos sean usados de manera fraudulenta con las plataformas Magis TV, Magis Oficial y Flujo TV, que, bajo la fachada de servicios económicos, que son atractivos para los usuarios, trae como resultado la vulneración de la privacidad de los mismos’’, destacó el profesional del derecho.



Por ese hecho, igualmente tiene alerta roja internacional Romer Gabriel Capuzzi González. En cuanto a Bohórquez Chacín, éste será presentado en las próximas horas ante el Tribunal Octavo de Control de Zulia para ser imputado por la presunta comisión de los delitos de retransmisión ilegal, acceso indebido a sistemas informáticos, asociación para delinquir y legitimación de capitales, según lo detalla la orden de aprehensión.