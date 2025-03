(VIDEOS) Arriban a Venezuela 199 migrantes secuestrados en Estados Unidos

Un total de 199 migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos llegó a Venezuela la madrugada de este 24 de marzo, procedente de Honduras, en aviones de la aerolínea estatal Conviasa.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, dio la bienvenida a los migrantes que arribaron a Venezuela la madrugada de este lunes 24 de marzo.

«Nosotros estamos listos para recibir a los venezolanos estén donde estén cuando existan las posibilidades, el gobierno de los EEUU envía este vuelo hasta Honduras, nosotros los vamos a buscar allá, esta es la cuarta ocasión, el cuarto vuelo, en la cual han venido venezolanos desde los EEUU. Hoy estamos recibiendo a 199 compatriotas con las mismas condiciones del primer vuelo, sabe Venezuela y el mundo que nosotros no somos complices de ningún tipo de delito, lo que no vamos a condenar a los venezolanos solo porque esa sea la narrativa que quieren imponer, si ahí viene alguien que tenga alguna solicitud hecha por los organismos policiales del país o de la Fiscalía, o los órganos de justicia será procesado de esa manera, si viene alguien que no tiene absolutamente nada que ver con délito esa persona se irá a su casa sin ningún tipo de incovenientes», indicó Cabello.

Asimismo destacó Cabello que de los venezolanos que han ingresado bajo esta modalidad, «ni uno solo es del Tren de Aragua, revisados y recontrarevisados, si viniese uno en los próximos vuelos, nosotros seríamos los primeros que diríamos llegó una persona que tiene antecedentes por permanecer a una banda. Hoy le damos la bienvenida a estos compañeros».

En ese contexto, exigió al gobierno de El Salvador devolver a los venezolanos que tienen secuestrados. Al mismo tiempo, expresó que «son ellos los únicos responsables si les ocurre algo a uno de esos compatriotas que están allá. Hemos escuchado testimonios desgarradores de familiares, padres, madres, esposas, hijos de quienes están secuestrados en El Salvador».





Previamente, el canciller de Honduras, Enrique Reina, informó que la operación de recepción y trasbordo se realizó en la base militar de Soto Cano en Palmerola, Comayagua. Allí los ciudadanos venezolanos fueron transferidos de un avión estadounidense a uno venezolano.

Asimismo, detalló que el proceso de trasbordo duró aproximadamente tres horas y media. Además, indicó que se realizó de manera ordenada y segura.

Este cuarto vuelo de repatriación se produce apenas tres días después de que otro contingente de 311 migrantes venezolanos arribara a Caracas el pasado jueves 20 de marzo, también en un vuelo de Conviasa como parte del mismo programa.

Anteriormente, arribaron dos aviones procedentes de Texas con 190 venezolanos. En otro vuelo desde Honduras, llegaron 177 deportados que estaban ilegalmente detenidos en la base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo, Cuba.