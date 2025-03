EEUU: Tesla retira del mercado todos los Cybertrucks (por octava vez) porque un panel se cae y puede ocasionar accidentes fatales

Desperfectos de fabricación en las cybertrucks de Tesla‚ se le desprende el tablero lo que puede ocasionar graves accidentes Credito: Agencias

Tesla retiró del mercado todos los Cybertrucks que produjo y vendió en los primeros 15 meses que estuvo en el mercado estadounidense debido a un problema de seguridad que está teniendo dificultades para resolver.



El fabricante de automóviles estima que el 1 por ciento de las 46 mil 96 camionetas que está retirando presentan un defecto, según un informe de retiro presentado ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos. Las piezas de acero del exterior de la Cybertruck están unidas al vehículo mediante un adhesivo susceptible a la fragilización ambiental, según la compañía.



Tesla afirma en el informe que asumirá los gastos de sustitución de los paneles por otros que cumplan con sus requisitos de durabilidad. Sin embargo, hasta el 18 de marzo —día en que Tesla presentó su informe de retirada—, la compañía afirmó no haber corregido el problema en producción. El fabricante afirmó que esperaba resolverlo alrededor del 21 de marzo.



"Si el panel de acero inoxidable del riel de inclinación se separa del vehículo mientras conduce, podría representar un peligro en la carretera para los conductores que siguen y aumentar el riesgo de lesiones o colisión", declaró Tesla. La compañía identificó 151 reclamaciones de garantía que podrían estar relacionadas con esta condición.



Tesla retiró del mercado la Cybertruck seis veces en Estados Unidos en el plazo de un año desde su lanzamiento en noviembre de 2023. Una de esas campañas de seguridad anteriores, en junio del año pasado, se centró en piezas de moldura en el exterior de la caja del maletero que podían soltarse durante la conducción.



Las acciones de Tesla cayeron 1.2 por ciento a las 8:05 horas de este jueves en Nueva York, antes del inicio de la jornada bursátil habitual. La acción ha caído un 42 por ciento este año.



Elon Musk ‘vendió’ el Cybetruck como una camioneta ‘realmente resistente’



Desde que presentó el prototipo de la Cybertruck en noviembre de 2019, el director ejecutivo Elon Musk ha posicionado la camioneta como robusta y resistente. "Buscamos una camioneta realmente resistente, no falsamente resistente", declaró en el escenario de un evento en Los Ángeles.



Pero tras mostrar vídeos del camión resistiendo disparos e invitar a Franz von Holzhausen, jefe de diseño de Tesla, a golpearle las puertas con un mazo, una demostración del "cristal blindado" del Cybertruck salió mal. El ejecutivo lanzó una bola de metal contra las ventanillas del conductor y las destrozó.



Tesla restó importancia al incidente cuando la Cybertruck salió a la venta a finales de 2023, vendiendo calcomanías de 55 dólares en conmemoración de las ventanas dañadas, que se agotaron rápidamente. Sin embargo, la falta de adherencia de las molduras de la camioneta no es el único incidente que ha cuestionado su durabilidad.



En agosto, el YouTuber Cody Detwiler, cuya cuenta WhistlinDiesel tiene 9.31 millones de suscriptores, publicó un video que compara cómo se comportan el Cybertruck y la camioneta F-150 más vendida de Ford en el transcurso de una serie de acrobacias extremas.



El video, que captura el momento en que la camioneta Tesla se desprende cuando las dos camionetas quedan enganchadas entre sí por sus enganches de remolque, tiene casi 31 millones de vistas.



En un video más reciente de YouTube de Zack Nelson de JerryRigEverything, la sección trasera del chasis del Cybertruck colapsa durante una prueba de estrés.



Musk ha defendido la camioneta, publicando en X el mes pasado que era "segura a nivel apocalíptico" después de que obtuvo una calificación de seguridad general de cinco estrellas de la NHTSA.



La noticia llega justo cuando Tesla está en el punto de mira porque en los últimos meses ha perdido casi la mitad de su valor total en bolsa después de que Trump haya nombrado a Elon Musk, su CEO, como responsable de los recortes de gasto público. Además, Tesla está siendo objeto de protestas en todo Estados Unidos contra las políticas de Musk, hay usuario que están vendiendo sus vehículos, y en algunos casos hay quienes han quemado o destrozado coches, algo que el Departamento de Justicia ha calificado de "terrorismo nacional".