Elon Musk se dispone a acceder a plan secreto de Estados Unidos para posible guerra con China

20 de marzo de 2025.- Darle a Elon Musk acceso a algunos de los secretos militares mejor guardados del país supone una importante ampliación de su papel como asesor del presidente Trump y pone de relieve sus conflictos de intereses, informó Los Tiempos de Nueva York.



El Pentágono tiene previsto informar el viernes a Elon Musk sobre el plan del ejército estadounidense ante cualquier posible guerra con China, según informaron dos funcionarios estadounidenses el jueves.



Otro funcionario indicó que la sesión informativa se centrará en China, sin proporcionar más detalles. Un cuarto funcionario confirmó que Musk estaría en el Pentágono el viernes, pero no ofreció más detalles.



Darle a Musk acceso a algunos de los secretos militares mejor guardados del país representaría una drástica ampliación de su ya extenso papel como asesor del presidente Trump y líder de su iniciativa para recortar el gasto y purgar al gobierno de personas y políticas a las que se oponen.



También pondría de manifiesto las dudas sobre los conflictos de intereses de Musk, ya que ocupa una amplia gama de puestos en la burocracia federal mientras continúa dirigiendo empresas que son importantes contratistas del gobierno. En este caso, Musk, el multimillonario director ejecutivo de SpaceX y Tesla, es un proveedor líder del Pentágono y tiene amplios intereses financieros en China.



Los planes de guerra del Pentágono, conocidos en la jerga militar como planes O o planes operativos, se encuentran entre los secretos mejor guardados del ejército. Si un país extranjero supiera cómo Estados Unidos planeaba librar una guerra contra él, podría reforzar sus defensas y abordar sus debilidades, reduciendo considerablemente las probabilidades de éxito de los planes.



El informe de alto secreto sobre el plan de guerra contra China consta de entre 20 y 30 diapositivas que describen cómo Estados Unidos combatiría dicho conflicto. Abarca el plan desde las indicaciones y advertencias de una amenaza china hasta diversas opciones sobre qué objetivos chinos atacar y en qué plazo, opciones que se presentarían a Trump para que tomara decisiones, según funcionarios con conocimiento del plan.



Un portavoz de la Casa Blanca no respondió a un correo electrónico solicitando comentarios sobre el propósito de la visita, cómo se produjo, si Trump estaba al tanto de ella y si la visita plantea dudas sobre conflictos de intereses. La Casa Blanca no ha confirmado si Trump firmó una exención de conflictos de intereses para Musk.



Tras la publicación de este artículo por parte de The Times, Sean Parnell, portavoz principal del Departamento de Defensa, declaró: «El Departamento de Defensa se complace en dar la bienvenida a Elon Musk al Pentágono el viernes. Fue invitado por el secretario Hegseth y se encuentra de visita».



La reunión refleja el extraordinario doble papel desempeñado por Musk, quien es el hombre más rico del mundo y cuenta con amplia autoridad otorgada por Trump.