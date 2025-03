Migrante venezolano deportado de Estados Unidos a El Salvador no tiene antecedentes penales

20 de marzo de 2025.-Las familias de algunos de los hombres deportados por la administración Trump a una prisión de El Salvador el sábado afirman que no todos son pandilleros. CBS News ha sabido que un barbero venezolano figuraba en la lista de los vuelos de deportación, a pesar de que los documentos demuestran que no tiene antecedentes penales, informó Lilia Luciano para CBS noticias.



Franco José Caraballo Tiapa, de 26 años, es venezolano y entró a Estados Unidos en 2023, solicitando asilo por la persecución que sufría en su país.



En febrero, durante una visita de rutina al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Texas, fue detenido inesperadamente, y el sábado, su esposa, Johanny Sánchez, afirma haber perdido contacto con él. CBS News ha obtenido una lista interna del gobierno con los nombres de los hombres venezolanos deportados a El Salvador por la administración Trump, y el nombre de Caraballo figura en ella.



Un documento del Departamento de Seguridad Nacional muestra que Caraballo está acusado de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, pero también especifica que no tiene antecedentes penales en Estados Unidos. Funcionarios venezolanos afirmaron que tampoco tiene antecedentes allí.



"No se le brindó el debido proceso", declaró el abogado Martin Rosenow. "No pudo defender esta acusación".

El documento del DHS enumera los tatuajes de Caraballo, pero no menciona explícitamente su relación con pandillas.



La administración Trump alega que todos los venezolanos deportados a la prisión CECOT de El Salvador durante el fin de semana tenían afiliaciones a pandillas. En una declaración jurada el lunes por la noche, un funcionario del ICE afirmó que la agencia "investigó cuidadosamente a cada" migrante deportado a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros "para garantizar que fueran miembros del Tren de Aragua (TdA)". El funcionario afirma que "muchos" no tienen antecedentes penales, pero algunos sí.



Sánchez ha estado revisando imágenes de los deportados recientes intentando identificar a su esposo.



Al preguntarle qué le preocupa de que él esté en esta prisión, Sánchez respondió que es inocente.



CBS News estuvo en CECOT el mes pasado, un lugar conocido por ser una zona sin información. No hay señal de celular, no hay visitas y los reclusos están encarcelados de por vida, a pesar de que muchos aún no han sido condenados.