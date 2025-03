Inteligencia de Estados Unidos contradice a Donald Trump que "El Tren de Aragua" la controla el gobierno de Venezuela

20 de marzo de 2025.-Para invocar los poderes de deportación en tiempos de guerra, el presidente Trump afirmó que el gobierno de Venezuela controla una pandilla. Los analistas de inteligencia estadounidenses creen que eso no es cierto, informó Los Tiempos de Nueva York.



La afirmación del presidente Trump de que una pandilla está cometiendo crímenes en Estados Unidos bajo la dirección del gobierno de Venezuela fue fundamental para su invocación de una ley en tiempos de guerra la semana pasada para deportar sumariamente a personas que los funcionarios sospechaban que pertenecían a ese grupo.



Pero las agencias de inteligencia estadounidenses hicieron circular el mes pasado hallazgos que contrastan marcadamente con las afirmaciones de Trump, según funcionarios familiarizados con el asunto. El documento, fechado el 26 de febrero, resumió el juicio compartido de las agencias de espionaje del país de que la pandilla no estaba controlada por el gobierno venezolano.



La divulgación pone en duda la credibilidad de la base de Trump para invocar una ley de tiempos de guerra rara vez utilizada, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, para transferir a un grupo de venezolanos a una prisión de alta seguridad en El Salvador el fin de semana pasado, sin el debido proceso.



La evaluación de la comunidad de inteligencia concluyó que la pandilla Tren de Aragua no estaba dirigida por el gobierno de Venezuela ni cometía crímenes en Estados Unidos por orden suya, según los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones internas.



Los analistas colocaron esa conclusión en un nivel de confianza “moderado”, dijeron los funcionarios, debido al volumen limitado de informes disponibles sobre la pandilla. La mayor parte de la comunidad de inteligencia, incluida la C.I.A. y la Agencia de Seguridad Nacional, estuvieron de acuerdo con esa evaluación.



Sólo una agencia, el FBI, estuvo parcialmente en desacuerdo. Sostuvo que la pandilla tiene una conexión con la administración del autoritario presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, basándose en información que las otras agencias no encontraron creíble.



"Se preparan múltiples evaluaciones de inteligencia sobre temas por diversas razones", dijo la Casa Blanca en un comunicado. "El presidente estaba dentro de su autoridad legal y constitucional para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a terroristas extranjeros ilegales de nuestro país".



Un portavoz de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional declinó hacer comentarios.



El uso extraordinario por parte de Trump de poderes en tiempos de guerra para avanzar en su lucha contra la inmigración ha acercado a la administración a un choque constitucional con el poder judicial. Un juez en Washington está considerando si la administración violó su orden que bloquea, por ahora, la expulsión de inmigrantes en virtud de la ley. El Departamento de Justicia denunció que la orden infringía los poderes de seguridad nacional de Trump y pidió a un tribunal de apelaciones que la revocara.



La Ley de Enemigos Extranjeros faculta al poder ejecutivo para expulsar sumariamente a ciudadanos extranjeros cuyo gobierno esté en una guerra declarada con los Estados Unidos o esté invadiendo o participando en una “incursión depredadora” en territorio estadounidense. El gobierno utilizó la ley por última vez en el internamiento y repatriación de ciudadanos japoneses, italianos y alemanes durante y después de la Segunda Guerra Mundial.