Encuesta: Más del 91% de los venezolanos no viajaría a EEUU en la actualidad

En ese mismo orden de ideas, el 77,5% de los venezolanos estuvo totalmente de acuerdo con la afirmación de que EEUU es un destino peligroso en estos momentos, el 11,1% está de acuerdo, 7,5% no comparte esta afirmación y el 3,9% no sabe o no responde. De igual manera, el 73,3% de los encuestados señalan que es una violación a los derechos fundamentales que los migrantes venezolanos hayan sido enviados a El Salvador, 11,3%, piensa que es una medida desproporcionada, al 7,6% le parece injusto, el 3.9% cree que esta bien y el 3,5% no sabe o no responde.

De acuerdo con un sondeo realizado por Últimas Noticias, el 91% de los 89,4% de los encuestados no considera viajar a Estados Unidos por los momentos, mientras que el 11,4%, respondió que probablemente no iría a este país, lo que suma un total del 91,8%; un 6,2 si considera viajar y el 2% no sabe o no responde.Por otra parte, el 57,4% de los encuestados cree que la prohibición de la entrada de venezolanos a Estados Unidos es una violación a los derechos humanos de los migrantes, el 22,1% lo refiere como una medida desproporcionada, al 7,4% le parece injusticia, el 9,7 % refiere que EEUU está en su derecho y 3.5% no sabe o no responde.