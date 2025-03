Incendio de varios vehiculos Tesla en centro de servicio fueron intencionales, dice la policía de Las Vegas

LAS VEGAS, Nevada, 18 de marzo de 2025- La Policía Metropolitana de Las Vegas informa que se utilizaron cócteles molotov y un arma de fuego para incendiar vehículos en un taller de reparación de Tesla, informó el Noticiero de (FOX5)



Según el Departamento de Bomberos del Condado de Clark, se recibieron múltiples llamadas sobre el incendio de un vehículo a las 2:44 a. m. del martes. El taller de reparación de Tesla se encuentra cerca de Jones Boulevard y Badura Avenue, y la zona circundante ha sido clausurada.



El primer camión llegó y extinguió el fuego a las 2:54 a. m.



El incendio se contuvo en dos Teslas. Cinco vehículos resultaron dañados por las llamas cercanas. El CCFD informó que el fuego se extinguió antes de que llegara a la batería.



La asistente del sheriff, Dori Koren, indicó que se encontró un cóctel molotov sin encender dentro de un Tesla y que se está procesando como evidencia.



También se encontró en el lugar la palabra "resista" pintada con aerosol en el edificio de Tesla. Koren y el agente especial a cargo del FBI en Las Vegas, Spencer Evans, declararon que el incidente fue un ataque selectivo.



La policía cree que el ataque es aislado y que no existe mayor amenaza.



El sospechoso fue descrito como vestido de negro. Las autoridades afirman que la investigación se encuentra en sus primeras etapas y no han podido confirmar si se trata de un solo sospechoso o de varias personas involucradas.



Han llegado informes a nivel nacional sobre el incendio de vehículos Tesla, principalmente como protesta contra la participación política de Elon Musk y su papel en la administración Trump.



Evans afirma que el FBI está trabajando para confirmar si existe una conexión con los incidentes nacionales.



Durante un evento de Tesla celebrado en la Casa Blanca la semana pasada, el presidente Donald Trump lanzó una severa advertencia a quienes cometan cualquier delito contra Tesla. "Si se lo hacen a Tesla o a cualquier empresa, los atraparemos y pasarán por un infierno", declaró Trump.



"Terrorismo" es la respuesta de Elon Musk a X. "Este nivel de violencia es una locura y está profundamente mal. Tesla solo fabrica coches eléctricos y no ha hecho nada para merecer estos ataques atroces", añadió Musk en otra publicación.