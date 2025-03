Abogados y defensores en Estados Unidos afirman que 48 personas están desaparecidas en redadas de Inmigración

18 de marzo de 2025.-Un abogado de la ACLU en el estado dijo que los defensores de la comunidad estaban "al borde de las lágrimas" el lunes porque tenían poca o ninguna información sobre las personas arrestadas, informó Noticias de NBC.com.



Abogados alertan sobre el paradero desconocido de 48 personas tras las redadas de inmigración que se extendieron por tres ciudades de Nuevo México en marzo.



La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Nuevo México declaró en una denuncia por derechos civiles que la ausencia de familias que buscan a sus seres queridos secuestrados es una anomalía. Exigen una investigación sobre el paradero y el bienestar de las personas desaparecidas en la denuncia presentada el domingo ante la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional.



Las personas fueron detenidas en Santa Fe, Roswell y Albuquerque, y la ACLU y otras organizaciones no han podido localizarlas desde que las redadas de una semana finalizaron el 8 de marzo, según Rebecca Sheff, abogada principal de la ACLU de Nuevo México.



“No tenemos a nadie, y esa es precisamente la preocupación: que hayan sido efectivamente ‘desaparecidos’. Aún no conocemos su identidad, paradero, las autoridades bajo las que estuvieron retenidos ni las condiciones de su detención. Desconocemos si ya han sido deportados”, declaró Sheff.



“Desaparecidos” es una palabra que se ha usado con mayor frecuencia para referirse a personas ocultadas por militares o fuerzas del orden en regímenes represivos de Latinoamérica y otras regiones.



NBC News no recibió respuesta inmediata tras preguntar al DHS sobre el paradero de los arrestados y si alguno había sido deportado o liberado.