(VIDEO) Detienen a 98 activistas judíos por protestar en la Torre Trump contra la detención de Mahmoud Khalil

Decenas de manifestantes irrumpieron en la Trump Tower para protestar contra la detención de Mahmoud Khalil, el activista que lideró las manifestaciones contra Israel y que a pesar de tener ‘green card’ tiene orden de deportación. Autoridades dijeron que los manifestantes se convirtieron en "una amenaza", por lo que ingresaron y arrestaron a decenas de personas.

La policía de Nueva York detuvo a 98 manifestantes del grupo Voz Judía por la Paz en el vestíbulo de la Torre Trump este jueves 13 de marzo. Los arrestos se produjeron después de que los manifestantes se negaran a abandonar el atrio público del edificio ubicado en la Quinta Avenida de Manhattan. Los detenidos enfrentan cargos de allanamiento, obstrucción y resistencia al arresto, según informaron las autoridades policiales.

La manifestación comenzó en las primeras horas de la tarde, cuando decenas de activistas ingresaron al edificio portando pancartas y coreando consignas. La protesta se realizó en respuesta al arresto de Mahmoud Khalil, un activista propalestino de 30 años detenido el sábado por autoridades migratorias frente a su apartamento en Nueva York. Khalil, residente permanente de Estados Unidos y casado con una ciudadana estadounidense, se encuentra recluido en un centro de detención en Luisiana.

Los manifestantes, que vestían camisetas rojas con el mensaje "Los judíos dicen que dejen de armar a Israel", ocuparon el nivel inferior del atrio público del edificio. Durante la protesta, corearon "¡Traigan a Mahmoud a casa ahora!" mientras sostenían carteles de protesta. La policía emitió múltiples advertencias antes de proceder con los arrestos.

El proceso de detención se desarrolló de manera ordenada, aunque algunos manifestantes optaron por la resistencia pasiva, lo que resultó en cargos adicionales.

Entre los participantes destacó la presencia de la actriz Debra Winger, quien no fue detenida. Winger declaró a The Associated Press que la administración Trump "no tiene ningún interés en la seguridad judía" y está "cooptando el antisemitismo".

La Torre Trump, que sirve como sede de la Organización Trump y residencia ocasional del expresidente cuando visita Nueva York, ha sido escenario frecuente de manifestaciones tanto a favor como en contra de Trump.

La manifestación se suma a una serie de protestas organizadas en diferentes partes de la ciudad y del país en apoyo a Khalil, incluyendo una concentración realizada el miércoles frente a un tribunal de Manhattan durante una audiencia sobre su caso.

El presidente Donald Trump respondió a los eventos a través de redes sociales, donde afirmó que el arresto de Khalil es el primero de varios por venir, y prometió deportar a estudiantes que, según él, participan en actividades antiestadounidenses.

La Casa Blanca no ha emitido comentarios oficiales sobre la protesta en la Torre Trump.