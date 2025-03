EEUU: Deportan a niña estadounidense recuperandose de cancer cerebral con padres indocumentados a México

La familia texana se dirigía a un chequeo médico de emergencia, dijeron, cuando fueron detenidos en un puesto de control de inmigración.

13 de marzo de 2025.-Una familia deportada a México espera encontrar la manera de regresar a Estados Unidos y asegurar que su hija de 10 años, ciudadana estadounidense, pueda continuar su tratamiento contra el cáncer cerebral, informó Noticias NBC.com.

Las autoridades migratorias expulsaron a la niña y a cuatro de sus hermanos estadounidenses de Texas el 4 de febrero, cuando deportaron a sus padres indocumentados.

El calvario de la familia comenzó el mes pasado, cuando se dirigían apresuradamente desde Rio Grande City, donde vivían, a Houston, donde se encuentran los médicos especialistas de su hija, para una revisión médica de emergencia.

Los padres habían hecho el viaje al menos cinco veces antes, pasando por un puesto de control migratorio en cada ocasión sin ningún problema, según el abogado Danny Woodward, del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, una organización de defensa legal y litigios que representa a la familia. En ocasiones anteriores, los padres mostraron cartas de sus médicos y abogados a los oficiales del puesto de control para pasar.

Pero a principios de febrero, las cartas no fueron suficientes. Al detenerse en el puesto de control, fueron arrestados al no poder mostrar documentación migratoria legal. La madre, quien habló en exclusiva con NBC News, dijo que intentó explicar la situación de su hija a los oficiales, pero "no les interesó escucharla".

Además de carecer de "estatus migratorio válido en EE. UU.", los padres no tienen antecedentes penales, dijo Woodward.