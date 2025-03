Según Richard Grenell‚ enviado de Trump‚ anuncia que Venezuela reanudará vuelos de repatriación de migrantes

El enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Richard Grenell, anunció que los Gobiernos de Venezuela y de su país acordaron reanudar los vuelos de repatriación de migrantes a partir del viernes 14 de marzo.

A través de X, Grenell informó: «Me complace anunciar que Venezuela ha acordado reanudar los vuelos para recoger a sus ciudadanos que violaron las leyes de inmigración de Estados Unidos y entraron ilegalmente al país. Los vuelos se reanudarán el viernes».

El pasado 8 de marzo, durante la conmemoración en Caracas del Día Internacional de la Mujer, el presidente venezolano, Nicolás Maduro aseveró que la decisión de la Administración Trump de revocar la licencia para que la petrolera Chevron continuase operaciones en la nación suramericana, afectó el nuevo canal de comunicación con las autoridades estadounidenses y los vuelos de repatriación de migrantes.

«Tenemos un problemita allí, porque con eso que ellos hicieron han dañado las comunicaciones que habíamos abierto. A mí me interesaba las conversaciones que habíamos abierto, porque yo me quería traer a todos los venezolanos que tienen presos y perseguidos allá, injustamente, solo por ser migrante. Ser migrante no es un delinto, debe cesar en Estados Unidos la persecución de los migrantes, porque tienen dignidad, tienen familia», manifestó el líder bolivariano.

Desde 2018 Venezuela desarrolla un programa gratuito de repatriación de migrantes. Gracias al Plan Vuelta a la Patria, más de 914.000 venezolanos han regresado a su suelo natal. El programa se lleva a cabo a través de vuelos de la aerolínea venezolana Conviasa y se enfoca además en garantizar oportunidades de reinserción social a estos migrantes.

Aunque las autoridades estadounidenses insisten en que los migrantes devueltos violaron las leyes de ese país, Venezuela ha hecho saber que muy pocos de los retornados tienen prontuario criminal o asuntos pendientes con la justicia, y que en su mayoría se trata de personas que migraron en busca de horizontes económicos.

EE.UU. y Europa han impuesto a Venezuela más de 930 medidas restrictivas unilaterales con el fin de asfixiar la economía, desestabilizar al país y provocar un cambio de Gobierno.

Reiteradamente, el Gobierno Bolivariano ha denunciado que una parte significativa de la migración fue inducida por los crueles y devastadores efectos de esas medidas de presión sobre el bienestar, la alimentación, la salud y el goce de los derechos humanos por la población.

A inicios de febrero, durante una reunión extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Venezuela propuso crear un fondo en el Banco del ALBA para apoyar el retorno seguro y la reintegración productiva de migrantes a sus países.

Este anuncio se dio en el contexto de la cacería y deportación masiva de migrantes en condición irregular anunciada por la Administración Trump.