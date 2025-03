Jesús Faría: En las peores condiciones, la economía está en capacidad de crecer

Jesús Faria en Globovisión

12 de marzo de 2025.- El presidente de la Comisión permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional y diputado a la Asamblea Nacional (AN), Jesús Faría, resaltó este miércoles que aún en las peores condiciones Venezuela tiene la capacidad de crecer.



"Nosotros hemos demostrado que en las peores condiciones, la economía está en capacidad de crecer. La economía y la producción petrolera comenzó a crecer antes de que llegara la Chevron, en el marco de las licencias que otorgaba el gobierno imperial de los Estados Unidos y nosotros estamos preparados nuevamente", aseguró Faría.



Agregó que a pesar de que Venezuela pueda presentar condiciones complejas, ya nada "puede detener al país".



"¿Qué las condiciones serán más complejas y más difíciles? bueno sin lugar a dudas, ¿Qué eso en lo inmediato va a generar alguna afectación? Por supuesto que si, pero ya no pueden detener al país", señaló.



Asimismo, recalcó que estas sanciones tienen como propósito interferir en los asuntos internos de Venezuela; así como derrocar al gobierno.



"Nosotros tenemos que reiterar nuestra denuncia en relación a esta situación, una demanda histórica de que estas sanciones imperiales son absolutamente inmorales porque afectan a las naciones, no solamente a Venezuela, sino a cualquiera que se les aplique y tiene como propósito interferir en los asuntos internos de nuestro país. En el caso nuestro, generar la máxima presión, como ellos mismos lo han manifestado, para derrocar un gobierno que ha sido electo por el pueblo venezolano, eso es absolutamente inadmisible e inaceptable y al margen de la ley internacional", resaltó



Destacó que Estados Unidos debido a su política injerencista "trata de colocar gobiernos títeres" en función de sus intereses y las sanciones es una forma de hacerlo. "Los Estados Unidos y cada uno de esos gobiernos con su afán imperialista y su política injerencista tratan de colocar gobiernos títeres en función de sus intereses y esta en una forma de hacerlo", dijo.



"Eso de las sanciones y de las licencias, es algo fuera de la época hablamos de las colonias, el sistema colonial se desintegró a mediados del siglo XX y nosotros dejamos de hacer colonia hace 200 años", mencionó el parlamentario.



Indicó que "este fue el tercer giro que dio el gobierno de Donald Trump, en una semana diciendo que iba a eliminar las sanciones , ni siquiera las sanciones sino lo casos especiales como el de la Chevron. Pero después estableciéndolo nuevamente, la sanción como tal".



El economista sostuvo que la intención de estas medidas es afectar a Venezuela y el flujo de divisas.



"Bueno el propósito es ese, que afecte a Venezuela, que afecte el flujo de divisas. Por supuesto esta es una economía petrolera y si tampoco lo puedes vender libremente eso va a afectar el flujo de divisas y el ingreso fiscal, ese es el propósito", reafirmó.