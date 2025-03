Primero muere la esposa de hantavirus y una semana después Gene Hackman a causa del corazón y alzhéimer

El actor Gene Hackman murió de una enfermedad cardiaca en su casa de Nuevo México, muy probablemente una semana después de que su esposa, Betsy Arakawa, falleciera en otra habitación de su casa de Nuevo México a causa de un virus relacionado con roedores, según dijeron el viernes las autoridades.

La revelación de que la famosa y recluida pareja había muerto por causas naturales puso fin a gran parte de las especulaciones que siguieron al descubrimiento de sus cadáveres el 26 de febrero. Pero también suscitó nuevas preguntas sobre el estado mental de Hackman, quien, según los investigadores, padecía alzhéimer grave, y sobre por qué no se descubrió antes a la pareja.

Arakawa, de 65 años, había hecho una serie de diligencias el 11 de febrero, pero las autoridades no pudieron encontrar indicios de ninguna actividad posterior, lo que sugiere que podría haber muerto ese día. Se cree que Hackman, de 95 años, falleció aproximadamente una semana después, el 18 de febrero, según la forense jefe de Nuevo México, Heather Jarrell.

Hackman fue encontrado en el suelo del mud room, un vestíbulo de la casa de la pareja, cerca de su bastón, mientras que Arakawa fue hallada en el suelo de un cuarto de baño, junto a una encimera con pastillas esparcidas que los investigadores determinaron posteriormente que no desempeñaron ningún papel en su fallecimiento. No los hallaron sino hasta el 26 de febrero, cuando un trabajador de mantenimiento llegó a la casa de la pareja, al este de Santa Fe, y se preocupó cuando nadie abrió la puerta. El trabajador se puso en contacto con un guardia de seguridad, quien llamó al 911.

Jarrell dijo que era posible, dada la enfermedad de Alzheimer de Hackman, que no supiera que su esposa había muerto. No estaba claro si Hackman era capaz de cuidar de sí mismo. Se realizaron autopsias a la pareja, dijo Jarrell, y la de Hackman mostró que su estómago estaba vacío, lo que significaba que no había comido recientemente, pero no parecía estar deshidratado.

El sheriff Adan Mendoza, del condado de Santa Fe, dijo que los investigadores no encontraron pruebas de que Hackman se hubiera comunicado con nadie tras la muerte de su esposa.

Aunque las autopsias respondieron a la pregunta más relevante de qué mató a la pareja, Adan Mendoza, el sheriff del condado de Santa Fe, dijo que algunos aspectos de sus fallecimientos pueden seguir siendo un misterio, entre ellos qué había estado haciendo Hackman en la casa en los días posteriores a la muerte de su esposa.

"Es difícil ponerse en el estado mental de lo que estaba ocurriendo en ese momento", dijo. Cuando un periodista le preguntó si era posible que Hackman hubiera ido a buscar ayuda cuando él mismo estaba muriendo, Mendoza dijo: "No sé si alguna vez tendremos la respuesta a esa pregunta".

Arakawa murió de hantavirus, dijo Jarrell, un virus que se contrae por exposición a excrementos de roedores, sobre todo del ratón ciervo, también llamado ratón norteamericano, de Nuevo México. Puede causar síntomas parecidos a los de la gripe antes de progresar a dificultad respiratoria, así como insuficiencia cardiaca y pulmonar.

Las personas inhalan el virus de la orina o las heces de los roedores, dijo James Lawler, profesor de enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Nebraska. La enfermedad del paciente puede empeorar a medida que los capilares pulmonares se vuelven permeables, lo que hace que los pulmones se llenen de líquido. El corazón se inflama, y los pacientes pueden tener dificultades para respirar.

Los funcionarios dijeron que los videos de vigilancia que captaron a Arakawa por la ciudad el 11 de febrero no dejaban claro si mostraba signos graves de enfermedad.

"La mayoría de la gente busca atención antes de llegar a un punto en el que necesite la UCI", dijo Lawler, refiriéndose a la unidad de cuidados intensivos de un hospital.

Las infecciones son poco frecuentes, pero cuando se arraigan, con frecuencia pueden ser mortales. Erin Phipps, veterinaria de salud pública de Nuevo México, dijo que en los últimos cinco años se han confirmado entre una y siete infecciones anuales en Nuevo México. Pero suelen ser mortales, ya que han matado a más del 40 por ciento de las personas que han contraído la enfermedad en Nuevo México en los últimos 50 años.

Funcionarios del departamento de salud descubrieron que la casa de la pareja tenía riesgo bajo de exposición al hantavirus, pero que había indicios de roedores en otras estructuras de la propiedad, que está en un vecindario aislado con vistas a Santa Fe.

Mendoza afirmó que Arakawa había ido a un supermercado la tarde del 11 de febrero y que también apareció en un video de vigilancia en una farmacia. Volvió al vecindario sobre las 5:15 p. m., dijo, y después de ese día no respondió a correos electrónicos.

La autopsia de Hackman reveló graves afecciones cardiacas, dijo Jarrell, entre ellas pruebas de infartos anteriores y varias intervenciones quirúrgicas en el corazón. Dio negativo en la prueba del hantavirus. Dijo que su enfermedad de Alzheimer contribuyó a su muerte.

"Su estado de salud era muy precario", dijo.

Cuando se descubrieron los cadáveres de la pareja, las autoridades encontraron también una perra muerta en una jaula de la casa. Es posible que la mascota, una mezcla de Kelpie australiano llamada Zinna, muriera de deshidratación o inanición, dijo la veterinaria del estado. Se está realizando una necropsia al animal.

Otros dos perros, ambos pastores alemanes, fueron encontrados vivos en la propiedad.

Zinna, una perra que solía estar en un refugio, se había convertido en una "compañía increíble bajo la mano de Betsy", dijo Joey Padilla, propietario de una empresa de hospedaje y guardería de perros, Santa Fe Tails, en un comunicado esta semana. Padilla dijo que había visto "florecer" la relación entre Zinna y Arakawa a lo largo de los años.

Los perros supervivientes, Bear y Nikita, están "sanos y reciben los mejores cuidados en un entorno familiar", dijo Padilla. Dijo que estaba esperando la respuesta del abogado de Arakawa sobre qué hacer con ellos.

Hackman, merecedor de dos Oscar, y Arakawa, pianista clásica que había fundado una tienda de artículos para el hogar en Santa Fe, apenas se habían dejado ver en público en los últimos años, pero cuando se les veía por su barrio solían estar paseando a sus perros o conducían con ellos en la parte de atrás.

Los vecinos dijeron que la pareja se animaba al conocer a otros amantes de los perros.

Hackman y Arakawa eran famosos por valorar su privacidad, ya que vivían al final de una calle sin salida en una comunidad cerrada conocida como Santa Fe Summit.

La policía dijo que no había grabaciones de cámaras de seguridad del interior ni del exterior de la casa. La semana pasada, las autoridades dijeron que habían descartado rápidamente el monóxido de carbono, dado que ambos cadáveres dieron negativo en las pruebas de este gas potencialmente letal.