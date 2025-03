Movimiento de base "Unión Popular de Estados Unidos" organiza boicot de compras contra Amazon

El boicot a Amazon comienza el viernes e incluye a Whole Foods, Ring y Twitch



El movimiento de base "Unión Popular de Estados Unidos" quiere que los consumidores dejen de gastar dinero en Amazon y sus subsidiarias durante una semana.

6 de marzo de 2025.-El "apagón económico" comenzó como un día. Ahora, el organizador de un boicot de base dirigido a la avaricia corporativa tiene planes más grandes. La People's Union USA está llamando a un boicot al mega minorista en línea Amazon durante una semana entera, a partir de este viernes 7 de marzo. Pero, ¿lo sentirá Amazon?, informó CNET.com



"Cualquier tipo de caída en las ventas sería un éxito para nosotros", dijo el fundador de People's Union USA, John Schwarz, a CNET en un correo electrónico.



En una publicación de Instagram del 4 de marzo, Schwarz describió el apagón de una semana como "no solo un boicot", sino más bien una "huelga calculada". Denunció el impacto de Amazon en las pequeñas empresas, el trato a los trabajadores y las ganancias récord.



"Este apagón es otro mensaje masivo", dijo en la publicación.



El primer mensaje importante de People's Union USA llegó el 28 de febrero con un apagón económico de 24 horas dirigido ampliamente a las grandes corporaciones. Schwarz alentó a sus seguidores a comprar en pequeñas empresas. La noticia de la iniciativa se difundió por las redes sociales y celebridades como Mark Ruffalo, Bette Midler y John Leguizamo expresaron su apoyo al movimiento.



El grupo no afirma tener ninguna afiliación política específica.



"No somos un partido político. No somos una protesta", escribió People's Union USA en su sitio web. "Somos un movimiento de personas que se organizan para recuperar el control de nuestra economía, nuestro gobierno y el futuro de nuestro país".