Sundde sancionará a locales que condicionen pago por monto superior al cambio en bolívares

Funcionarios de la SUNDDE supervisan locales comerciales

26 de febrero de 2025.- Autoridades de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), se desplegaron en el estado Carabobo y en el resto del país, para verificar el cumplimiento de la normativa vigente respecto al uso del dólar y constataron que algunos locales se ofrecían los productos a precios más bajos si el cliente pagaba exclusivamente en divisa, mientras que aquellos que optaban por pagar en bolívares se enfrentaban a precios más altos, por lo que se procedió al retiro y sanción de este condicionamiento.



En ese sentido, el director de la Sundde en la entidad, Yorman Montero, indicó que; «Esta práctica es ilegal. Los comerciantes no pueden condicionar a los usuarios a comprar la mercancía en divisas para adquirirla a un precio más económico que en bolívares», mientras hizo referencia al artículo 56 de la Ley de Precios Justos tipificado en la Constitución nacional, donde la finalidad es garantizar que las personas puedan acceder a bienes y servicios a precios moderados.



A su vez, señaló que «este tipo de prácticas no son autorizadas, por lo que debe ser retirada de manera inmediata. El pago en divisa o en bolívares debe ser el mismo, el aumento del precio por pago en bolívares no es legal, por lo que se procedió al retiro de este condicionamiento en los establecimientos».



Vale acotar, que el artículo 56 de Ley de Precios Justos, reseña que quienes condicionen la venta de bienes o la prestación de servicios regulados por la Sundde, serán sancionados por o con prisión de tres a seis años. Igualmente, serán sancionados con una multa de 500 a 10 mil unidades tributarias.

